ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFEREM PEÇA DE TEATRO SOBRE TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Da Redação

Fotos Divulgação PMH

Explorando o Mundo dos Trilhos: Alunos da Rede Municipal de Holambra Desfrutam de Espetáculo Teatral

Na tarde desta quarta-feira, os estudantes das Escolas Municipais Jardim Flamboyant e Maria José Moreira Van Ham, em Holambra, tiveram uma experiência educacional única ao assistir à peça teatral “Nos Trilhos da Viagem”. O espetáculo, repleto de diversão e aprendizado, mergulhou na importância do transporte ferroviário, oferecendo dicas valiosas de segurança e destacando as vantagens desse meio de locomoção. A iniciativa foi produzida pela AF dos Santos, com o patrocínio da empresa Croda, e realizada em colaboração com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A peça teatral “Nos Trilhos da Viagem” não apenas cativou a imaginação dos alunos, mas também os educou sobre a rica história e a relevância contínua do transporte ferroviário. Com personagens carismáticos e um enredo envolvente, a produção proporcionou uma jornada lúdica pelo mundo das ferrovias.

Além de entreter, a peça também desempenhou um papel fundamental na conscientização sobre a segurança no transporte ferroviário. Os alunos receberam orientações avançadas sobre como se comportar com segurança nas proximidades de trilhos e estações, promovendo um entendimento mais amplo e responsável desse meio de transporte.

Essa iniciativa educacional e cultural foi possível graças ao apoio generoso da empresa Croda. Além disso, o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, desempenhou um papel fundamental para tornar este evento acessível aos estudantes da rede municipal de Holambra.

O espetáculo “Nos Trilhos da Viagem” não apenas entreteve e educou, mas também atraiu os jovens para explorar o mundo do transporte ferroviário com um novo olhar. Iniciativas como essa demonstram o compromisso contínuo da prefeitura de Holambra em oferecer oportunidades de aprendizado e cultura que enriquecem a vida de seus alunos e fortalecem o vínculo com a história e a comunidade local.