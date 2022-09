Alunos de escolas públicas de Paulínia ganham workshops gratuitos de diagramação

_Ação conhecida como o Dia do Design fez parte do Caminhos da

Sustentabilidade, projeto que discute as metas das ODS da ONU através

do jornalismo como meio de expressão_

Nesta segunda-feira, 29 de agosto, alunos de duas escolas públicas de

Paulínia participaram de workshops gratuitos de diagramação pelo

projeto Caminhos da Sustentabilidade. O projeto é uma iniciativa

cultural e educacional que utiliza o jornalismo como meio de expressão

para que professores e alunos da rede pública discutam as metas de

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas cidades. Ao todo

39 alunos das escolas estaduais Núcleo Habitacional José Paulino

Nogueira e Dr. Francisco de Araújo Mascarenhas participaram dos

workshops e aprenderam a diagramar o jornal “Horizonte de Paulínia”,

nome definido pelos participantes e que representará Paulínia entre as

10 cidades brasileiras que integram a iniciativa.

Em Paulínia (SP) o projeto teve início em maio, com a realização de

uma oficina de capacitação para professores da rede estadual, e teve

sequência com a inscrição das reportagens elaboradas pelos próprios

estudantes. Na fase atual, os alunos passam pelo Dia do Design, que é

este workshop de diagramação e editoração gráfica realizado por

especialistas.

Confira imagens [1] do Dia do Design em Paulínia

Entenda o projeto Caminhos da Sustentabilidade

O Caminhos da Sustentabilidade foi criado pela Flamingo Comunicação,

com apoio da Diretoria de Ensino Região de Sumaré, e tem o patrocínio

da Bayer, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com este

patrocínio, o projeto percorre as cidades de Paulínia-SP,

Camaçari-BA, Belford Roxo-RJ e Sorriso-MT. Outras cidades previstas no

escopo do projeto são: Bauru-SP, São José do Rio Preto-SP, São

Paulo-SP, Campo Grande-MS, Vespasiano-MG e Manaus-AM.

Inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o

projeto Caminhos da Sustentabilidade busca estimular alunos e

professores de escolas públicas a propor soluções de desenvolvimento

sustentável por meio da produção de matérias jornalísticas sobre

seus próprios contextos e perspectivas sociais. O produto final do

projeto é o Jornal da Cidade, uma publicação com as reportagens

vencedoras no município e que, no processo de diagramação, recebe

nome próprio escolhido por professores e alunos. Mas para isso são

realizadas várias etapas: oficinas de capacitação para professores,

orientação aos alunos para a produção das reportagens, seleção por

júri e por votação popular, dia do design, entrega de exemplares do

jornal impresso nas escolas vencedoras e, por fim, a distribuição do

livro Caminhos da Sustentabilidade que reunirá todas as reportagens

vencedoras, de todas as cidades.