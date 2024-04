Alunos do curso de Turismo Rural concluem primeiro módulo com visitas técnicas

Iniciado no último dia 6 de março, o Programa de Turismo Rural 2024 desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapira em parceria com o Sindicato Rural de Mogi Mirim e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) chegou ao fim do primeiro módulo com a realização de visitas técnicas em propriedades rurais do município.

Nesta primeira etapa, os 20 alunos participantes aprenderam um pouco mais sobre o conceito de Turismo Rural, as expectativas de desenvolvimento neste meio, o mercado de trabalho e a receptividade turística. Além disso, eles também desenvolveram um trabalho relacionado ao Inventário Turístico do Município para reconhecer, na prática, a importância dessa ferramenta para o desenvolvimento de projetos voltado ao trend (tendência, direção) e para o reconhecimento da capacidade turística na cidade.

As aulas do primeiro módulo foram finalizadas com visitas técnicas em quatro propriedades rurais itapirenses que servirão como modelos base para o curso: Recanto das Videiras (hospedagem), Fazenda Itapirinha (eventos), Fazenda São José (visitação com refeições) e Sítio São Fernando (Produção Rural).

O Programa de Turismo Rural é constituído de uma série de cursos relacionados entre si, permitindo que as propriedades desenvolvam com segurança esta atividade econômica. O objetivo é ampliar o olhar sobre a propriedade rural, fornecendo ferramentas para identificar e implantar negócios de turismo, de acordo com os recursos encontrados no meio, aliados às habilidades e vocações do produtor rural e sua família.

O 2° módulo irá tratar de Identidade e Cultura e que tem por objetivo ajudar os alunos a conhecer, identificar e resgatar as manifestações histórica e cultural da cidade e analisar suas possibilidades junto ao turismo local. Nesta etapa também será elaborado o Almanaque Cultural do Município que utilizará reportagens, fotos e outros materiais para construir um histórico do município.

Ao todo, o curso do Programa de Turismo Rural terá 248 horas (240 horas de aula e 8h00 de sensibilização) divididas em 10 módulos. As aulas são ministradas até novembro na Associação Comercial de Itapira das 9h00 às 18h00 de acordo com o cronograma informado pelos organizadores. Ao término os participantes que obtiverem frequência mínima de 80% em todo o Programa, o mínimo de 50% de frequência em cada módulo e forem aprovados tecnicamente pelo instrutor receberão um certificado.