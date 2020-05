Alunos do Ensino Infantil de Jaguariúna começam a receber nesta quarta os kits de material escolar para uso em casa

A Secretaria de Educação de Jaguariúna inicia nesta quartça-feira, dia 13 de maio, a distribuição dos kits de material escolar para os alunos da Educação Infantil (EMEI). A entrega para as turmas de pré-escola I e II será feita no horário de aula de cada turma, até esta sexta-feira, dia 15 de maio. Com a suspensão das aulas devido à quarentena do coronavírus, o material será utilizado em casa, com a adoção do ensino a distância pela Prefeitura.

Na segunda-feira (11), começou a entrega dos kits escolares para as turmas do Ensino Fundamental 1 (crianças de 6 a 10 anos, do 1º ao 5º ano), Ensino Fundamental 2 (alunos de 11 a 14 anos, do 6º ao 9º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), no horário das 7h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a distribuição dos kits é feita de acordo com o cronograma de cada escola. As unidades de ensino são as responsáveis por entrar em contato com os pais dos alunos e fazer o agendamento para a entrega, respeitando as normas sanitárias e para evitar aglomerações. A entrega será encerrada na sexta-feira (15).

Fotos: Ivair Oliveira