ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES SE DESTACAM NO CIRCUITO REGIONAL DE ATLETISMO

No último sábado, dia 25 de novembro, os alunos do Projeto Campeões- Primeiros Passos, participaram da terceira e última etapa do ano do Circuito Regional de Atletismo da ARA leste (Associação Regional de Atletismo) em provas de corrida, saltos e arremessos.

O evento, em que competiram de mais de 10 cidades, aconteceu na pista de atletismo do Centro de Alto Rendimento (CEAR) em Campinas. Jaguariúna participou com alunos da categoria Sub 10 até a categoria Sub 18 dos núcleos do Azulão, Pq. Florianópolis e Pq. Américo Tonietti. Os alunos da Categoria Sub 10 foram premiados com medalhas de participação.

Na Categoria Sub 18 masculino, o aluno Jonathan Willian Granadier se classificou para a Final dos 100 metros rasos e no salto em distância, conquistando a sexta e sétima colocações respectivamente. Já na mesma categoria feminino, a aluna Brenda Barros Martins conseguiu se classificar em quarto lugar no Salto em Distância.