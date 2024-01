Alunos do projeto Oficina da Villa – Atletas de Judô retornam às aulas após período de férias

Atividades recomeçaram na última quarta-feira (10) para os atendidos no Instituto Padre Haroldo; aulas na ABC voltam de acordo com o início do ano letivo na unidade

Os alunos do projeto social Oficina da Villa – Atletas de Judô, de Campinas (SP), começaram a retornar às aulas na última quarta-feira (10), com a retomada das atividades no Instituto Padre Haroldo.

Já as aulas no núcleo da ABC – Associação Beneficente Campineira serão retomadas no dia 5 de fevereiro, juntamente com o início do ano letivo na unidade.

Desde abril de 2023, o projeto atende gratuitamente 150 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, moradoras de Campinas. Com 1h30 de duração, as aulas acontecem três vezes por semana em dois diferentes núcleos, nos períodos da manhã e da tarde.

O projeto também oferece aos alunos uma camiseta, um quimono e faixa para a prática do esporte, além de kit lanche para complemento alimentar ao final de cada aula.

As atividades de 2023 foram encerradas no dia 14 de dezembro, data de início do período de férias. Em 2 de dezembro, os alunos do núcleo do Instituto Padre Haroldo participaram da cerimônia de troca de faixas, importante símbolo do progresso, dedicação e aprendizado contínuo dentro da arte marcial.

Realização

O projeto Oficina da Villa – Atletas do Judô é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, com patrocínio da John Deere, multinacional de destaque no setor de equipamentos para o agronegócio. A iniciativa tem apoio institucional do Ministério do Esporte, do Governo Federal.

“Iniciamos 2024 com muita energia e certos de que será um ano incrível. Por meio do esporte, estamos moldando um futuro promissor para os nossos alunos, promovendo disciplina, comprometimento e saúde, além de estimular o desenvolvimento social e cognitivo. Acreditamos muito no potencial transformador do projeto Oficina da Villa, e estamos ansiosos para testemunhar as conquistas e o crescimento de cada uma de nossas crianças e adolescentes ao longo deste ano”, afirma o presidente da Fábrica, Bruno Wellington.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e realização de projetos beneficentes e assistenciais voltados à inclusão e transformação social.

Com ações em diversas cidades do Brasil, a Fábrica tem como objetivo oferecer a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social condições dignas de vida e cidadania, seguindo as diretrizes dos Princípios do Pacto Global e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em atuação há mais de 15 anos, a Associação é responsável por projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social que já beneficiaram cerca de 50 mil pessoas pelo país.

Para a execução dos projetos, a Fábrica conta com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas. Quer saber como doar e apoiar as ações que impactam tantas vidas?

Acesse www.fabrica.ong.br e acompanhe as redes sociais da entidade pelo @fabrica.ong.br.

Mais informações: www.fabrica.ong.br ou WhatsApp (19) 19 99810-9775.

Sobre a John Deere

A Deere & Company é líder mundial no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura. Ajudamos nossos clientes a superar os limites do possível de maneiras mais produtivas e sustentáveis para permitir que a vida possa avançar. Os produtos tecnológicos, incluindo o Trator Autônomo 8R, o sistema de pulverização See & Spray™ e a Retroescavadeira elétrica são algumas das soluções para atender à crescente necessidade mundial por comida, abrigo e infraestrutura. A Deere & Company também oferece serviços financeiros por meio do Banco John Deere.