ALUNOS E PAIS APROVAM AULAS DE EMPREENDEDORISMO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE JAGUARIÚNA

Alunos e seus pais aprovaram a iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna de incluir aulas de empreendedorismo nas escolas municipais de ensino fundamental. As aulas começaram na última terça-feira, dia 15 de agosto, e são quinzenais.

“Eu acho superinteressante, motiva a gente a iniciar algo novo, a se dedicar e correr atrás do que você deseja”, avalia Ana Flávia Bonaldo, aluna do 9º ano da Escola Municipal Professor Mario Bergamasco.

Seu pai, Flávio Roberto Bonaldo, também aprovou a proposta. “Vejo como oportunidade de crescimento e desenvolvimento do aluno, não fica na dependência de ser ou não contratado por uma ‘empresa’”, afirma. “Também estimula o aluno a sair da zona de conforto, iniciar algo novo, mudar o pensamento de projeto, enxergar e agir o quanto antes”, conclui Flávio.

“De grande valia, um programa que acredito que deve permanecer na grade escolar, com inclusão de atividades presenciais e outras”, avalia Fabíola Canovas, mãe do aluno Gad Canovas Reis, de 15 anos, também aluno do 9º ano da Mario Bergamasco. “Legal, gostei, me trouxe coisas novas”, completa o aluno.

O projeto de educação empreendedora nas escolas municipais é uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e o Sebrae-SP. O objetivo é “disseminar a cultura empreendedora de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e jovens, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil”.

A professora e coordenadora pedagógica da Escola Professor Mario Bergamasco, Wilza Carla Vilaça Machado, explica que a Educação Empreendedora não é uma disciplina dentro do currículo escolar. “São temas desenvolvidos no horário de aula de cada turma, que, com apoio dos materiais enviados pelo Sebrae, fazem parte do projeto de vida dos alunos”, afirma. “Os alunos participam com interesse e fazem novas descobertas a cada aula”, completa a coordenadora.

O projeto foi apresentado na última segunda-feira, na abertura da Semana de Educação Empreendedora, promovida pela Secretaria de Educação. Na manhã desta sexta-feira (18) acontece o encerramento da Semana, com a entrega dos selos e certificados de participação para as escolas, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Foto: divulgação / Secretaria Municipal de Educação