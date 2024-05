AMANHÃ TEM FEIRA NOTURNA NO PARQUE SANTA MARIA

Moradores e visitantes têm mais uma oportunidade nesta quarta-feira, dia 22 de maio, de apreciar o show de sabores e muita diversão na Feira Noturna de Jaguariúna.

O evento desta semana vai contar com a apresentação da dupla sertaneja Edpaulo e Edcarlos, das 17h às 22h, no Parque Santa Maria, com entrada gratuita.

Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna atrai grande público todas as quartas-feiras e já se consolidou como um evento para toda a família de Jaguariúna e região.

Além dos produtos expostos típicos de feira, como frutas e verduras fresquinhas, o espaço conta ainda com barracas de artesanato, entre outras. Os visitantes também podem se deliciar com pastéis crocantes, lanches suculentos e outras iguarias preparadas na hora pelos comerciantes.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, número 1.003, no Jardim Sônia.