Americana e seus 40 anos de história!

Festa começa na quarta-feira, 3 de junho, com os shows inéditos de Panda, Zezé di Camargo Rústico e a apresentação memorável de Chitãozinho & Xororó

Quase tudo pronto para uma edição que promete entrar para a história. Em seus 40 anos de trajetória, a Festa do Peão de Americana prepara, em 2026, o maior público já registrado no evento. Com uma programação de peso, reunindo alguns dos mais importantes nomes da música brasileira, a festa abre oficialmente na quarta-feira, 3 de junho, véspera de Corpus Christi, com show de Chitãozinho & Xororó e as estreias aguardadas de Panda e Zezé di Camargo Rústico.

Americana para todos!

Reconhecida pelo forte compromisso social, esta edição também será marcada pela maior arrecadação de alimentos já destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. O “Ingresso Solidário” está disponível exclusivamente para o setor pista e é válido para todos os dias, exceto aos domingos, com valores populares. As entradas podem ser adquiridas em www.guicheweb.com.br e nos pontos físicos informados no site oficial www.festadopeaodeamericana.com.br

O acesso ao Parque de Eventos CCA será liberado mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível — exceto açúcar e sal.

Já o tradicional Domingo da Família São Vicente contará com shows de Menos é Mais e Matogrosso & Mathias no dia 7 de junho, além de Ana Castela no dia 14. Os ingressos, comercializados por R$ 30,00, estão disponíveis em toda a rede de supermercados São Vicente.

Americana é esporte!

Celebrando 20 anos de parceria, a PBR (Professional Bull Riders) e o Clube dos Cavaleiros de Americana preparam dois finais de semana de competições de altíssimo nível durante a 38ª Festa do Peão de Americana. O evento é o mais tradicional parceiro brasileiro da principal liga de montaria em touros do mundo.

Nesta edição, a programação contará novamente com dois finais de semana de disputas e premiação total de R$ 350 mil. Nos dias 5, 6 e 7 de junho acontece uma etapa especial do Campeonato Brasileiro da PBR. Já nos dias 12, 13 e 14 de junho será realizada mais uma edição do PBR Iron Cowboy Americana.

“Celebramos 20 anos da PBR no Brasil e a Festa do Peão de Americana ajudou a construir grande parte dessa história, sendo nossa parceira desde o início. Será mais um ano muito especial, e quero agradecer desde já ao Clube dos Cavaleiros por essa parceria tão sólida e duradoura”, destaca o tricampeão mundial Adriano Moraes, presidente da PBR no Brasil.

Entre os dias 5 e 7 de junho, a etapa especial deve reunir cerca de 30 competidores na disputa por R$ 150 mil em prêmios. Já entre os dias 12 e 14 acontece o PBR Iron Cowboy Americana, competição considerada a mais desafiadora da temporada, com premiação de R$ 200 mil.

Além de reunir os melhores atletas e touros do país, o Iron Cowboy exige resistência extrema dos competidores. Para conquistar o título, os finalistas precisam enfrentar uma verdadeira maratona eliminatória, chegando a montar em até quatro touros na fase decisiva.

Entre os destaques desta edição estão Warley de Oliveira, atual líder do ranking nacional, que busca ampliar sua vantagem sobre o vice-líder Cléber Henrique Marques; João Paulo Velasco, apontado como um dos principais nomes da nova geração; Alex Oliveira, vencedor de duas etapas nesta temporada; além de Jhon Carlos Moreira, jovem talento com carreira internacional e primeiro atleta escolhido no Draft da PBR Team Series em 2025.

A lista de competidores também deve contar com os irmãos gêmeos Alan de Souza e Alisson de Souza, campeões na arena da Festa do Peão de Americana e até hoje entre os favoritos do público.

Mulheres na arena!

Pelo quinto ano consecutivo, a Festa do Peão de Americana recebe uma etapa do Circuito Ram ANTT, o maior e mais tradicional campeonato de Três Tambores do Brasil. A competição, promovida pela Associação Nacional dos Três Tambores (ANTT), acontece nos dias 12, 13 e 14 de junho.

“Mais um ano estaremos na arena de Americana, o que é motivo de muito orgulho para a ANTT. A procura por inscrições segue em ritmo recorde, e as reservas de baias se esgotaram em apenas um dia. Isso reforça a importância da etapa de Americana para as nossas competidoras”, destaca Graziela Mendonça, presidente da ANTT.

A etapa deve reunir mais de 100 competidoras e será válida como a 8ª parada do Circuito Ram ANTT, somando pontos importantes para o ranking nacional.

Entre os principais nomes da disputa está Keila Mendonça, atual campeã nacional da ANTT e tricampeã em Americana, incluindo as vitórias nas duas últimas edições consecutivas. Considerada uma das favoritas, ela retorna à arena em busca do quarto título para consolidar ainda mais seu nome na história da Festa do Peão de Americana.

Na Categoria Mirim, destinada a competidoras de até 11 anos, o destaque é Maria Júlia Machado, líder do ranking nacional, que chega a Americana como uma das favoritas ao título. A disputa também contará com jovens talentos como Cecília Vieira, vice-líder do ranking; Manuella Barbosa, terceira colocada; Maria Eduarda Nalesso, finalista do campeonato em 2025; e Mariana Castro de Lucca, atual campeã nacional da categoria.

Cutiano: a modalidade 100% brasileira!

A Copa Rozeta Cutiano, principal campeonato de Montaria em Cavalos do país, volta à arena da Festa do Peão de Americana entre os dias 12 e 14 de junho.

“Americana faz parte da nossa história e é sempre muito importante estarmos presentes em um evento que é referência no Brasil inteiro. Sem dúvida, esta é a etapa mais aguardada do ano. Nossos competidores conhecem a tradição desta arena e carregam o sonho de conquistar um título na Festa do Peão de Americana”, destaca Enrique Moraes, presidente da Ekip Rozeta.

A disputa reunirá os principais nomes do ranking nacional, entre eles Luiz Henrique Calejuri, atual campeão nacional; João Victor Gimenez; Felipe Mariano; além dos jovens talentos José Lucas Dias, Matheus de Lima e Yuri Teodoro, atual campeão do Rodeio de Barretos. A lista de destaques ainda conta com os experientes Pablo Bertolin, Vaelter Dias, Mauro Rodrigues e Alessandro Vieira.

Mais que música: um espetáculo!

Os maiores nomes da música brasileira também fazem parte da programação da Festa do Peão de Americana. A abertura acontece no dia 3 de junho, com shows de Panda, Zezé Di Camargo Rústico e Chitãozinho & Xororó.

Na sexta-feira, 5 de junho, sobem ao palco Zé Neto & Cristiano e Simone Mendes. Já no sábado, 6 de junho, a programação traz Sami Rico, João Bosco & Vinícius e Gusttavo Lima. O primeiro Domingo da Família São Vicente contará com apresentações de Menos é Mais e Matogrosso & Mathias.

No dia 12 de junho, Americana recebe Henrique & Juliano, Gustavo Mioto e Elis Justi. No sábado, 13 de junho, os shows ficam por conta de Luan Santana, Bruno & Marrone e Natanzinho Lima. Encerrando a programação, o segundo Domingo da Família São Vicente terá show de Ana Castela.

“Convido todas as famílias de Americana e região para viverem conosco uma edição histórica. A festa está ainda mais bonita, com um novo palco e uma estrutura preparada para receber o público com segurança, conforto e muita emoção”, reforça Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros.

Os ingressos para pista (arquibancada), solidário, Camarote Americana ( visão panorâmica, acesso à praça de alimentação, lounge e bares exclusivos), Camarote VIP Farraial (frontstage, banheiros exclusivos e serviço de garçom) e Camarote Super Premium Farraial (open bar premium, buffet exclusivo e área lounge), estão disponíveis em www.guicheweb.com.br

Mais informações podem ser consultadas no site oficial em www.festadopeaodeamericana.com.br

Venha para Americana e faça parte dessa festa!