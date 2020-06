Amparo aumentará a testagem para Covid-19

A Prefeitura de Amparo aumentou o número de testagem para coronavírus. Na segunda-feira, 15/6, a Vigilância em Saúde recebeu do Governo do Estado de São Paulo, uma deliberação autorizando a expansão das coletas dos cinco polos, além dos hospitais.

O objetivo da Secretaria de Saúde e coletar ao máximo casos suspeitos que estejam entre o terceiro e sétimo dia dos sintomas. Caso contrário, a coleta acontece no 12º dia, com o teste rápido. “O PCR é um exame mais preciso para que possamos atender o paciente”, ressaltou a coordenadora Marina Leitão David, sobre a importância do exame que é feito entre o terceiro e sétimo dia.

O PCR serve para detectar a presença do vírus no organismo do paciente. Analisando o material coletado do nariz e da garganta do paciente, o exame consegue identificar a presença do RNA do vírus.

Na deliberação, dois tipos de população estão sinalizados. Os profissionais da Saúde, Segurança, Limpeza Pública, Transporte Público e Funerária e as pessoas com comorbidades. “Consequentemente teremos aumentos de casos positivos, negativos, e consequentemente, o tempo da divulgação do resultado”, disse o secretário de Saúde de Amparo, Vinicíus Grana Tonom.

Amparo conta com 3 mil testes rápidos e PCR ilimitado para os critérios definidos.