Amparo Brilha no Festival de Voleibol da Melhor Idade em Comemoração ao Dia do Idoso e Outubro Rosa

Na quinta-feira, 17 de outubro, o Ginásio “Laérzio Carletti”, no Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia, foi palco de um emocionante festival de voleibol em celebração ao Dia do Idoso e ao Outubro Rosa. A equipe de voleibol da Melhor Idade da Prefeitura de Amparo participou com destaque no evento, que reuniu as cidades de Amparo, Paulínia e Artur Nogueira, competindo nas categorias 50+, 58+, 68+ feminino e 60+ masculino.

No feminino, as atletas de Amparo mostraram grande desempenho. Na categoria 68+, a equipe venceu Artur Nogueira por 2 sets a 1. Já na categoria 58+, foram duas vitórias, um 2 a 1 contra Paulínia e uma vitória contundente por 3 sets a 0 contra Artur Nogueira. Na categoria 50+, Amparo também saiu vitoriosa, superando Paulínia por 2 sets a 1.

Os elencos femininos de Amparo foram compostos por:

– 68+: Mercedes, Cali, Thereza, Cida, Lúcia Pavan, Claudete, Lucinha, Dirce Giovanini, Márcia Gallo, Dirce Frizzo e Cris Bueno.

– 58+: Cleide, Cláudia Kosque, Rita Bianchini, Dirce Frizzo, Lidia, Carminha, Cali, Marleni, Roberta, Roseli, Luiza e Dinorah.

– 50+: Cris Souza, Fátima, Marleni, Léia, Cláudia Kosque, Cleide, Solange, Cláudia Frazão, Márcia, Cris Zacharias, Célia, Luiza, Dinorah e Nilva.

No masculino, pela categoria 60+, o time de Amparo dominou a partida contra Artur Nogueira e garantiu uma vitória expressiva por 3 sets a 0. A equipe masculina contou com os atletas Batoni, João Reis, João Dario, Rogério, Marcos, João Palestrino, Dirceu, Nery, Gallo e Aroldo.

As equipes foram lideradas pelos professores Cassandra e Rone, que conduziram seus times com maestria, resultando em uma participação vitoriosa e celebrativa para a Melhor Idade de Amparo.

O festival, além de promover o esporte, também foi um momento de conscientização e apoio à saúde, unindo as causas do Dia do Idoso e do Outubro Rosa, mostrando que o esporte não tem idade e que é uma ferramenta importante de inclusão e bem-estar.