Amparo comemora 194 anos com ato cívico, gastronomia, cultura e estreias

A partir de sábado, 8, a Prefeitura da Estância de Amparo tem programação dos 194 anos de fundação, com ato cívico, e eventos, inaugurações, gastronomia e cultura regional.

No dia 8 de abril, às 8 horas, na Praça Cívica do Paço Municipal, acontece a solenidade de comemoração da fundação do Município, com a presença de autoridades e da população.

Outros eventos não foram agendados para o fim de semana da data de fundação do município em respeito às comemorações da Semana Santa, que terminam no domingo, 9. A partir de terça-feira, 11, a Prefeitura de Estância inicia uma programação comemorativa. Às 7 horas, a 1ª edição da Feira do Paço Municipal será montada, com hortifrúti, quitutes e opções gastronômicas de Amparo.

A ação é parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da Estância de Amparo, com o objetivo de trazer mais acesso aos produtores da cidade à população. A feira acontecerá semanalmente, na Praça Cívica do Paço Municipal.

Na quarta-feira, 12, tem evento alusivo ao 1º ano de abertura da Feira Noturna do São Dimas. A dupla Joel e Geovan animará o evento, a partir das 19h30, na Praça José Carlos Ferreira, ao lado da Rodoviária.

Na sexta-feira, 14, às 19 horas, no prédio da Escola das Artes, acontece a inauguração da Galeria dos Imortais da Academia Amparense de Letras, a partir das 19 horas.

A AAL – Academia Amparense de Letras, neste ano completa 45 anos de fundação. A exemplo da Academia Brasileira de Letras (ABL), que por sua vez se inspirou na Academia Francesa de Letras, seu quadro associativo conta com 40 (quarenta) integrantes, os chamados “imortais”.

Na Praça Pádua Salles, tem programação musical, gastronomia e espaço infantil. Na sexta-feira, 14 de abril, tem a estreia da Orquestra Amparense de Viola Caipira, às 20 horas, no Palco Hugo Baradel. O projeto da Escola das Artes, tem regência do músico, compositor e um dos maiores pesquisadores da viola caipira do Brasil: Mazinho Quevedo.

No sábado, 15, também às 20 horas, tem show com Teodoro e Sampaio. A dupla possui mais de 40 anos de estrada, com músicas que marcaram gerações e se tornaram hinos da música sertaneja, como Mulher Chorona, Vestido de Seda, Garanhão da Madrugada, Água no Leite, Quando a Saudade Aperta, Casaco Verde, e ainda, contará com pout-porris de guarânias, boleros, rasqueados, balanços, canções rancheiras e batidões.

No domingo, 16, o grupo Violado, fecha a programação da semana, com música sertaneja raiz. O show acontece às 20 horas.

Confira a programação

PROGRAMAÇÃO DO 194º ANIVERSÁRIO DE AMPARO

DIA 08

Ato Cívico em comemoração ao 194º Aniversário de Amparo

Local: Praça Cívica do Paço Municipal

Avenida Bernardino de Campos – nº 705

Horário: 08h00

DIA 11

1ª Feira do Paço Municipal – Hortifruti, Quitutes e Delícias de Amparo

Local: Praça Cívica do Paço Municipal

Avenida Bernardino de Campos – nº 705

Horário: a partir das 07h00

DIA 12

Comemoração de 1º ano da Feira Noturna do São Dimas

Local: Praça da Rodoviária do Jardim São Dimas

Praça José Carlos Ferreira

a partir das 17h00

19h30: Show com Joel & Geovan e Banda

DIA 14

Inauguração da Galeria dos Imortais da Academia Amparense de Letras

Local: Rua Luis Leite – nº 232 – Prédio da Escola das Artes

Horário: 19h00

Estreia Oficial da Orquestra Amparense de Viola Caipira

Regência: Mazinho Quevedo

Local: Palco Hugo Baradel – Praça Pádua Salles

Horário: 20h00

DIA 15

Show com Teodoro & Sampaio

Local: Palco Hugo Baradel – Praça Pádua Salles

Horário: 20h00

DIA 16

Show com o Grupo Violado

Local: Palco Hugo Baradel – Praça Pádua Salles

Horário: 20h00

DIAS 14, 15 e 16

Praça de Alimentação em frente a Estação Mogiana, Exposição Permanente da Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra, Espaço Infantil, CIT – Centro de Informações Turísticas

Horário: a partir das 17h00il, CIT – Centro de Informações Turísticas Horário: a partir das 17h00

Teodoro e Sampaio tocam no dia 15.

Grupo Violado é atração do dia 16 de abril