Amparo Confirma Nona Morte por Dengue e Registra Mais de 3 Mil Casos

A Prefeitura de Amparo confirmou na segunda-feira (10) a nona morte por dengue no município. A vítima é um homem de 63 anos, morador do bairro Jardim Silvestre, que faleceu no dia 3 de fevereiro devido ao sorotipo 2 da doença.

Além disso, outras quatro mortes estão em investigação para determinar se também foram causadas pela dengue. O município já ultrapassa a marca de 3 mil casos confirmados da doença, evidenciando a gravidade da epidemia.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção, eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti e procurando atendimento médico diante dos primeiros sintomas, como febre alta, dor no corpo e manchas vermelhas na pele.