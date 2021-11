Amparo Mountain Bike Day tem mais de 1.300 inscritos

O evento contará com sorteio de bicicleta Oggi, bagageiro e outros prêmios

A Prefeitura de Amparo, através da Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos realiza no domingo, 21/11, a primeira edição do Amparo Mountain Bike Day, evento que já conta com mais de 1.300 inscritos.

Os ciclistas sairão às 8 horas da praça Jorge Pires de Godoy, ao lado do Amparo Athlético Clube para a Zona Rural da cidade onde os trajetos foram determinados pelos organizadores.

O evento contará com sorteio de bicicleta Oggi, bagageiro e mais prêmios. No ponto de saída e chegada, os participantes e público poderão curtir música ao vivo e Food Trucks.

Ainda é possível se inscrever pelo https://mountainbikeday.com.br/mtb/passeio/mtb-day-amparo/

Confira o cronograma:

06:30h às 07:30h – Retirada da pulseira no credenciamento e entrega das doações

07:30h às 08:00h – Apresentação das Regras e Dicas de Alongamento

08:00h – Saída do Passeio

09:30h às 11:30h – Música ao Vivo / retorno de ciclistas

12:00h às 12:30h – Sorteios de Brindes

13:00H ás 14:00h – fim Música ao Vivo / Encerramento

O Trajeto

O trajeto será marcado com setas e placas; Nível Intermediário com fortes subidas e descidas, não indicado para iniciantes

30 km de distância

720m de altimetria, (dessa vez vamos subir)

30% de asfalto

70% de terra, lindas paisagens, trilhas, rio, cachoeira e muita foto

2 pontos de apoio para o ciclista

Equipe STAFF

Apoio mecânico

1º Ponto de apoio – 15 km (água e frutas)

2º Ponto de apoio – 25 km (água) WC.