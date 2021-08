Amparo prepara ações efetivas para o Meio Ambiente

Na terça-feira, 3/8 ,técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram reunidos com integrantes do Cisbra – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Circuito das Águas Paulista.

Na pauta, a Prefeitura de Amparo confirmou que está em fase final a elaboração do Projeto “Descarte Sustentável”. Com ele, um centro de recebimento de resíduos da construção civil será formado. A Secretaria pretende utilizar após triagem o material na manutenção de estradas rurais).

O centro contará também com compostagem de grande porte, onde receberá todo material de poda de árvores e jardins. Todo material da compostagem será utilizado nas praças e jardins da cidade. Neste espaço, um local adequado para o recebimento de volumosos e posterior triagem desse material será preparado.

Também está em fase final de elaboração do projeto “Descarte Ecológico”. Nesse local, num prédio anexo ao Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camanducaia, a Prefeitura receberá de segunda a sexta-feira, eletrônicos, pneus, pilhas e lâmpadas. Todo esse material será direcionado a locais que fazem a triagem adequada de todos os componentes.

Outra frente é o “Entrega Consciente”.. Com ele, a cidade contará com Eco pontos de recebimentos de materiais recicláveis. Todo esse material coletado será direcionado a Cooperativa da cidade. O Executivo investirá também na cooperativa.

“Todo material reciclável que é tirado da coleta de lixo regular gera renda para os cooperados, ajuda a preservar o meio ambiente e gera economia de dinheiro público para os cidadãos”, ressaltou o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente de Amparo, Gilberto Moreira Piassa Filho.