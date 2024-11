Amparo sediará o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2024 com participação das bandas da Escola das Artes

A Estância de Amparo se prepara para receber um dos maiores eventos culturais do país, o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2024, que acontecerá no próximo dia 24 de novembro (domingo), no Centro Esportivo do Trabalhador (Bolão). Organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), o evento reunirá cerca de 3 mil músicos de 10 estados brasileiros, com a participação de 46 corporações musicais na modalidade marcha.

O Campeonato tem como objetivo fomentar a educação cultural, o espírito de corporação e a formação cidadã, promovendo a criação de bandas e fanfarras em todo o Brasil. A competição não só incentiva a prática musical, mas também o desenvolvimento de valores fundamentais como a autodisciplina, a cidadania, o civismo e a democracia, essenciais para a formação de um cidadão ético e consciente.

A Prefeitura de Amparo, por meio da Escola das Artes, tem se destacado no apoio à cultura local, oferecendo infraestrutura e formação aos jovens talentos da cidade. As bandas de Amparo, que fazem parte da Escola das Artes, vão representar a cidade com o seu talento e dedicação. Serão três apresentações ao longo do dia:

8h00 – BAMINHA – Banda de Percussão Infantil

16h40– BAMMA DRUMS – Banda de Percussão Sênior

19h30 – BAMMA – Banda Musical Sênior – Marching Band

A participação das bandas da Escola das Artes não é apenas uma oportunidade de destaque para os músicos locais, mas também um reflexo do investimento contínuo da Prefeitura de Amparo na promoção da cultura e da arte no município.

“A Escola das Artes tem se consolidado como um importante centro de formação artística, proporcionando a jovens amparenses a chance de desenvolverem seus talentos e contribuírem para o cenário cultural regional e nacional”, afirma o Secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira.

A entrada para o Campeonato é gratuita, e todos os participantes, incluindo as bandas de Amparo e dos estados participantes como: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná. Espirito Santo, Pará, Santa Catarina e Pernambuco receberão troféus de reconhecimento, com premiações para os melhores grupos de cada categoria técnica e etária, conforme o desempenho durante as apresentações.