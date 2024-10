Amparo terá dupla representante na Gincana Mirim do Saber Regional 2024

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Amparo, em parceria com a Escola Estadual Noedir Mazzini, está participando do projeto ‘Gincana do Saber Mirim Regional 2024’, que será realizado em novembro, pela Câmara Municipal de Varginha/MG. As alunas do 8º ano B, Anna Clara Moraes Ferreira e Sophia Vitória Conti, foram definidas na sexta-feira, 25 de outubro, e serão as representantes amparenses.

Com o objetivo de levar conhecimentos básicos de cidadania e da Constituição Federal aos jovens alunos, a Gincana é um jogo de perguntas e respostas entre duplas de estudantes que têm como base de estudos a obra ‘Constituição em Miúdos’ – uma releitura da Constituição em linguagem simples e acessível para estudantes do ensino fundamental.

“Nós, da Câmara Municipal, queremos agradecer a disponibilidade da Escola Noedir Mazzini em abraçar essa experiência conosco. Estamos compreendendo a dinâmica, participando pela primeira vez, para que possamos realizar a nossa Gincana Municipal”, explicou a presidente da Escola do Parlamento, vereadora Alice Veríssimo (União).

Para a seleção da dupla, três encontros entre servidores da Câmara e os alunos foram realizados, simulando a competição e treinando o conhecimento. No dia 25 foi feita a simulação com pontuação e a primeira dupla classificada foi a escolhida. A proposta é que a participação de Amparo tenha caráter de ‘projeto piloto’.

Com apoio da diretora da E. E. Noedir Mazzini, Marcia Brolesi, e das professoras Maria Cláudia Rossi e Taís Lima Pinafi, o projeto simboliza a primeira atividade da Escola do Parlamento para desenvolver uma educação cidadã no município, incentivando ainda a participação dos estudantes nos debates e decisões municipais O presidente da Câmara, vereador Edilson Camillo (Dil – PSB), agradece à instituição de ensino pela confiança. “Ficamos gratos por acreditarem e disponibilizarem os alunos a participar. As professoras tiveram que se dedicar em uma atividade extra para dar certo. Obrigado e boa sorte às meninas”, declarou.

Se classificadas na próxima etapa (de 4 a 13 de novembro), a dupla amparense poderá participar da Etapa Final, em 19 de novembro.

A Escola do Parlamento da Câmara de Amparo foi instituída em 10 de outubro de 2023 pela Resolução nº 482/2024 e tem o propósito de valorizar e aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo amparense, oferecendo capacitação e aproximando o cidadão das atividades parlamentares, em especial a classe estudantil.