Amparo terá representantes PCDs na próxima Conferência Estadual

Na terça e quarta-feira, 19 e 20, a 4ª Conferência Municipal dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida centralizou os

debates no auditório do Centro Universitário Amparense – Unifia. Mais

de 100 pessoas participaram dos dois dias de evento, entre Poder

Público, Sociedade Civil e representantes de entidades que vivem a

causa.

Pela primeira vez na história, o evento garantiu o transporte de todos

os cadeirantes que necessitaram se deslocar para a conferência, com

ônibus adaptado. O evento foi totalmente acessível e garantiu a

acessibilidade comunicacional, através da Linguagem Brasileira dos

Sinais – Libras e audiodescrição para pessoas com deficiência visual,

além de pranchas de Comunicação Suplementar e Aumentativa.

“Demos total protagonismo ao movimento. E graças a isso, duas PCDs –

Pessoas com Deficiência serão os representantes de Amparo, pela

Sociedade Civil”, explicou o Secretário de Desenvolvimento Social e

Cidadania, João Campos.

Antonio Marcos (Paçoquinha) e Diana Gonçalves Oliveira estarão na

Conferência Estadual, representando o Município. “Amparo é

referência em acessibilidade. A construção das Políticas Públicas

passa por todos e equidade sem dúvida é o principal objetivo para que

todos possam participar do processo democrático”, ressaltou o

supervisor de Direitos Humanos e Inclusão Social da Prefeitura, Matheus

Fructuoso.

As pautas aprovadas pela Conferência serão publicadas no Jornal

Oficial do Município e encaminhadas aos Poderes Executivo, Legislativo

e Judiciário; e os pleitos à Conferência Estadual da Pessoa com

Deficiência.