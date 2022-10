Amparo terá uma semana de ônibus gratuito

Medida também inclui o domingo, dia das eleições

A Estância de Amparo terá uma semana de transporte público gratuito

para a população. A medida vale a partir deste sábado, dia 29, e

encerra no dia 4 de novembro. Ela inclui ainda o domingo, dia das

eleições, a fim de que a população possa se deslocar ao seu local de

votação sem ônus.

O oferecimento do serviço gratuito será possível porque a Prefeitura

assinou um contrato com uma nova empresa prestadora de serviço, a

Expresso Fênix. Antes, o serviço oferecido por outra empresa estava

defasado, e não atendia a população no número de linhas

corretamente.

A Prefeitura acionou a Justiça, que determinou a antiga prestadora a

cumprir o determinado no contrato.

Agora, com a nova empresa, a população terá uma semana de serviço

gratuito para se adequar ao sistema, sem prejuízos ao bolso.

“Buscamos dar mais qualidade de vida aos moradores de Amparo e por

isso fechamos este contrato emergencial para sanar um problema que afeta

milhares de pessoas”, destacou o prefeito da Estância de Amparo,

Carlos Alberto Martins. “Garantir transporte de qualidade é um

compromisso sério da nossa Administração. A semana gratuita é

justamente para que ninguém seja afetado com a mudança de serviço e

que todos possam se adequar. Certamente é um ganho para nossa

população”.

Serviço

A nova empresa irá operar as 12 linhas da cidade com 10 veículos,

sendo 9 ônibus modelo convencional e 1 micro-ônibus, todos adaptados

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão

equipados com um moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes

na atmosfera.

O contrato manteve ainda o valor da tarifa de R$ 2,75 no Cartão

Cidadão e de R$ 5 para pagamento em dinheiro, na catraca.

Para os usuários de Vale Transporte, a tarifa será de R$ 4,45.

Estudantes continuarão tendo o desconto de 50% previsto em Lei, pagando

R$ 2,50 na tarifa.

Durante a semana em que o serviço ficará gratuito, a população

poderá fazer a migração do Bilhete Único, também sem custo algum.