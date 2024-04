Amparo teve semana de jogos pelo basquetebol

O basquetebol da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo teve sequência de partidas na última semana. O sub-18 jogou na quarta-feira, 17, no ginásio poliesportivo do Amparo Athlético Clube, contra a UNASP de Engenheiro Coelho, pela Liga Metropolitana de Basquete.

Em um jogo de altos e baixos e com presença de um grande público, Amparo venceu por 70 a 54. Jogaram pela equipe Davi Canola, Pedro Arthur, Vicenzo Piazza, Victor, Nicolas, Gustavo Rissato, Yuri, Henrique Ayubi, Henrique Mazetto, Henrique Olgado, João, João Molina e Bruno.

Pelo sub-12, os meninos estrearam em Valinhos. O primeiro jogo foi contra Itatiba, e acabaram derrotadas por 28 a 16. Na segunda partida, contra o Jundiaiense, o adversário venceu por 20 a 11.

Jogaram por Amparo, Théo Malavazi, Otávio, Enzo Mauruto, Heitor, Lucas Terin, Lucas Guerra, Breno Forato e Vinicius Defendi.

Pelo adulto, Amparo fez sua estreia na competição, mesmo com vários desfalques. A equipe foi até Indaiatuba e enfrentou a equipe da casa que entrou muito disposta em querer vencer.

O time amparense sofreu pressão com os arremessos de três pontos, mas, prevaleceu o conjunto de Amparo, que venceu por 100 a 92.

Fres Sheltinga, Leo Eltink, Fabricios Zeferino, Marcos Moraes, Vitor Mioto, Lucas Ferreira, Michael Zerafin e Rafael Toniatto, jogaram por Amparo.

O próximo compromisso do Amparo Basquetebol será com a equipe sub-16, na sexta-feira, 26, no ginásio do Amparo Athlético Clube, contra o Clube Mogiano, às 18 horas.