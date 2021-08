AMPARO VACINA TODOS OS ADULTOS ACIMA DE 18 ANOS ATÉ A PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

A partir de amanhã, 10 de agosto, a equipe de saúde de Amparo estará vacinando contra a Covid-19 as pessoas com 24 anos ou menos, de acordo com a data do calendário de vacinação.

A vacinação acontece das 8h às 19h no Bolão, de segunda a sexta-feira. No sábado, a vacinação acontece das 8h às 17h.

Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um comprovante de residência de Amparo e um documento com foto. Para a segunda dose, deve apresentar também a carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

No sábado, 14 de agosto, é a data prevista da segunda dose de mais de 1.000 amparenses.

A campanha vacinação solidária continua em Amparo. Ajude quem precisa!