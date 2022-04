Ana Xisdê se torna embaixadora de Projeto Social Internacional e fará Live de Arrecadação

A Make a Wish realiza sonhos de crianças com doenças graves em todo o mundo

No dia 29 de abril é celebrada a realização de sonhos como o de Christopher James Greicius, um menino americano de 7 anos de idade que lutava contra a leucemia e que sonhava ser policial, em 1980, nos EUA. O sonho dele criou um movimento que, há 42 anos, transforma milhões de vidas em todo o mundo. Com a campanha do Dia Mundial do Sonho (World Wish Day), a Make-A-Wish deseja “alinhar estrelas” em todo o mundo, através de seus apoiadores individuais e corporativos, os quais possibilitam a realização de sonhos que transformam a vida de crianças com doenças graves.

Games realizando sonhos

Em 2022, acontece a primeira transmissão internacional deste programa focado na arrecadação de fundos para realizar sonhos em todo o mundo. A Make-A-Wish International apoia 39 afiliados globais (dentre eles o Brasil), que realizam sonhos em mais de 50 países. Agora, os streamers podem ajudar a realizar sonhos em todo o mundo, sem fronteiras, trazendo esperança e alegria para crianças beneficiadas pelo projeto.

Representando o Brasil no evento, a jurada do Esports Awards Ana Xisdê será a primeira apresentadora gamer a realizar uma live em parceria com a Make-A-Wish em prol de crianças com doenças graves. “As primeiras conversas aconteceram quando eu conheci April Stalls, nos Estados Unidos. Lá a gente teve uma conversa muito bacana que continuou quando eu voltei aqui para o Brasil, principalmente porque aqui existem muitas crianças nessas condições que precisam de doações e muitas delas, principalmente nessa pandemia, foram mais atrás desse aspecto gamer e se conectaram com nossa comunidade. Muitas desejam ter um PC gamer ou até conhecer o seu streamer favorito, esse tipo de coisa. Então nós conversamos sobre como eu poderia ajudar essa iniciativa por aqui para que ela pudesse alcançar mais e mais pessoas.”, relembra a apresentadora que foi eleita Melhor Caster pelo Prêmio Esports Brasil 2019. Ana deve liderar a live no dia 29 de abril, ás 22h, através do seu canal na Twitch.

A cada 20 minutos uma criança é diagnosticada com uma doença grave em algum lugar do mundo. Mais de 520.000 sonhos foram realizados desde 1980 com a criação da Make-A-Wish. Em 2021, foram 10.712 sonhos internacionais atendidos pela organização internacional e suas 39 afiliadas global. O câncer é o diagnóstico mais comum para crianças que realizam um sonho.

“A responsabilidade de participar de um projeto como este é muito grande. Eu sei que tem muita coisa pra gente ir atrás ainda, sabe? Ainda temos que apresentar esse projeto para mais gente”, frisa Ana. Para a campanha é importante arrecadar não só a doações financeiras, mas as pessoas também podem ajudar realizando desejos, entregando sonhos ou trabalhando como voluntários. “Ao mesmo tempo é uma gratidão muito grande, porque é uma oportunidade de fazer a diferença e usar minha plataforma para impactar positivamente a vida de famílias inteiras”, finaliza.

Uma faísca de esperança pode acender um mundo de possibilidades para uma criança que luta contra uma doença grave. Neste mês especial, junte-se à campanha para renovar a esperança através dos sonhos no link https://fundraise.worldwish.org/fundraisers/anaxisde/world-wish-day-brazil!