Equipe técnica da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo esteve em Pedreira

Pedreira recebeu na última semana a equipe técnica da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo que esteve colhendo imagens dos principais pontos turísticos do Município.

Segundo informou a Secretária Municipal de Divulgação e Turismo Letícia Pedroso, o projeto da Secretaria Estadual visa destacar as atrações das Estâncias e Municípios de Interesse Turístico de São Paulo, nas redes sociais e site oficial do Governo do Estado. “Durante a estadia em Pedreira, a equipe técnica esteve no Complexo Turístico do Morro do Cristo, Museu da Porcelana, corredor de lojas especializadas em produtos aqui produzidos e que atraem turistas de todo o Brasil, em breve um vídeo será produzido e lançado pela Secretaria Estadual”, ressaltou a Secretária de Turismo de Pedreira.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, parabenizou o Secretário Estadual de Turismo e Cidadão Pedreirense, Roberto de Lucena, pela iniciativa em desenvolver um projeto que destaca os Municípios e Estâncias Turísticas nas redes sociais e site da Secretaria Estadual. “Estamos trabalhando forte para a conquista de novos e importantes projetos em favor do Turismo de Pedreira, inclusive iniciamos a construção de novos sanitários no Morro do Cristo para bem atender nossos e visitantes e a população pedreirense”, enfatizou o Prefeito Fábio.

Durante visita ao Museu da Porcelana a equipe da Secretaria Estadual de Turismo esteve entrevistando o técnico Lucas Bassan que destacou as atrações e projetos desenvolvidos dentro da unidade turística.