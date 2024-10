ANIVERSÁRIO DE MOGI MIRIM TERÁ PROGRAMAÇÃO RECHEADA COM VAI VAI, SAMPA CREW E MUITO MAIS

Os 255 anos de Mogi Mirim serão comemorados com um grande evento que está sendo preparado pela Prefeitura de Mogi Mirim para acontecer no dia 22 de outubro, no Espaço Cidadão, a partir das 13h00. Com uma programação recheada, a festa terá espetáculo de palhaçaria, oficinas de circo, praça de alimentação, feira de artesanato e muita música, tendo como destaques a Escola de Samba Vai Vai e o grupo Sampa Crew.

A programação artística será aberta às 13h00 com um show infantil da Rádio Sucata, que leva criatividade, cultura e entretenimento por meio da música, utilizando instrumentos musicais de materiais recicláveis reutilizados. Às 15h00, a atração será a apresentação do espetáculo de palhaçaria com a Cia Amoré. Depois, será a vez da banda Balaio Doido subir ao palco.

Os destaques da programação ficam para a noite. Às 18h30, quem marca presença é a Escola de Samba Vai Vai. Uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo, o Vai Vai completou 94 anos de existência em 1º de janeiro deste ano. Com 15 títulos do Grupo Especial, a escola de samba é a maior campeã do Carnaval da capital paulista.

E para fechar o evento dos 255 anos de Mogi Mirim, o grupo Sampa Crew sobe ao palco às 20h00, levando para o público seus principais sucessos que marcaram seus 37 anos de carreira. formado em 1987, pelo rapper, produtor e compositor J.C.Sampa, onde mais tarde se juntou aos cantores Ricardo Anthony, Júnior Vox, o DJ Alam Beat e os dançarinos Guru e Ed Carlos, o grupo é conhecido pelo seu rap romântico e misturar os gêneros charme, funk melody, rap, samba-canção, pagode romântico e soul em suas músicas.

Tem como grande sucesso a música Eterno Amor, um clássico dos anos 90, que se tornou um mega sucesso instantâneo em todo o Brasil. Mas, o Sampa Crew também tem em seu repertórios outros grande sucessos, como Mesmo Assim Ninguém, Coração Te Acalma, Dessa Vez, Preciso De Você, A Carta, Eu Nasci Pra Te Amar , Um Conselho Pra Você, Dá Um Sinal e Você Perto de Mim.

O público ainda poderá participar das oficinas de circo com o grupo Soroska Circo e Cia (das 13h00 às 18h00), além de se divertir com os brinquedos infláveis (13h00 às 18h00), jogos retrôs, modelagem de balão e muito mais.