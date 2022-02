ANUNCIADO INÍCIO DAS OBRAS DA SEDE DA ACI JAGUARIÚNA

O Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues, comunicou oficialmente, no fim da manhã desta quinta-feira (03), a assinatura do contrato com a empresa que será responsável pela construção da Sede da entidade.

Segundo o comunicado, o valor do contrato é R$ 700.000,00, para serem pagos em 20 parcelas de R$ 35.000,00 a cada 15 dias.

Ainda de acordo com a nota o prazo para conclusão da das obras e entrega da sede está estipulado para dia 30 de novembro ainda deste ano.

Confira o comunicado abaixo

“É com alegria que comunico a todos associados e parceiros que na manhã deste dia 01/02/2022, assinamos o contrato com a construtora PHE para a construção da nova sede da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, com inicio das obras dia 01/02/2022 e conclusão em 30/11/2022 (dez meses), valor contratado R$ 700.000,00, para serem pagos em 20 parcelas de R$ 35.000,00 a cada 15 dias.

A nova sede ficará na Rua Silvia Bueno,484, Centro,(uma rua abaixo de onde hoje nos encontramos)

Os detalhes desta construção como contrato, projeto, despesas, pagamentos, notas e o andamento da obra poderão ser conferidos em nosso site.

https://www.acijaguariuna.com.br/construcao-da-sede-aci”