Anvisa mantém proibição de produtos Ypê e empresa afirma colaborar com o órgão

Decisão atinge lotes com numeração final 1 de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes; em nota, a Ypê diz que segue comprometida com a segurança dos consumidores

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária manteve, nesta sexta-feira, 15 de maio, a proibição de fabricação, comercialização, distribuição e uso de produtos da marca Ypê com lotes de numeração final 1. A decisão foi tomada durante Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada da agência. O recolhimento dos produtos, no entanto, foi suspenso até a avaliação de uma proposta apresentada pela empresa. ([Serviços e Informações do Brasil][1])

A medida atinge detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes líquidos listados na Resolução 1.834/2026. Segundo a Anvisa, os consumidores que tiverem produtos dos lotes atingidos devem interromper o uso e manter os itens lacrados ou bem fechados, em local seco e ventilado, até novas orientações. ([Serviços e Informações do Brasil][1])

De acordo com a agência, a fiscalização identificou falhas em etapas críticas do processo produtivo, incluindo sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. A Anvisa informou ainda que foram detectadas 76 irregularidades durante inspeção conjunta realizada com órgãos de vigilância sanitária de São Paulo e de Amparo. ([Serviços e Informações do Brasil][1])

A Agência Brasil informou que, por unanimidade, os diretores da Anvisa mantiveram a proibição dos produtos após análise do recurso apresentado pela fabricante. A reportagem também apontou que a fiscalização teve início após denúncia registrada no sistema Fala.BR e que foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em lotes de produtos. ([Agência Brasil][2])

Segundo a CNN Brasil, a Unilever denunciou à Anvisa e à Secretaria Nacional do Consumidor uma suspeita de contaminação microbiológica em produtos da Ypê em 2025. Em nota à CNN, a Anvisa afirmou que denúncias de empresas, entidades e consumidores podem dar início a procedimentos de apuração técnica, e que as manifestações da Unilever foram registradas pelo sistema Fala.BR em outubro de 2025 e março de 2026. ([CNN Brasil][3])

Em posicionamento divulgado, a Ypê afirmou que solicitou que a reunião extraordinária da Diretoria Colegiada fosse realizada de forma pública e informou ter aberto mão do sigilo referente ao processo. A empresa declarou ainda que tem convicção no trabalho realizado para se adequar às orientações do órgão fiscalizador e que permanece comprometida com o cumprimento de eventuais determinações ou ajustes adicionais.

A companhia também reiterou seu compromisso de mais de 75 anos com a segurança e a saúde dos consumidores. Em manifestação anterior citada pela CNN Brasil, a Ypê afirmou estar em colaboração máxima com a Anvisa e disse ter apresentado informações técnicas, laudos de microbiologia e atualizações sobre seu plano de ação. ([CNN Brasil][3])

A Anvisa informou que o recurso apresentado pela empresa seguirá em trâmite normal na agência. A fabricante deverá apresentar um plano de gestão para os produtos já distribuídos, incluindo orientações ao consumidor. Uma nova inspeção também deve ser organizada para avaliar o avanço das correções nas linhas de produção e controle. ([Serviços e Informações do Brasil][1])

Fontes: Agência Brasil, CNN Brasil e Anvisa.

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[1]: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-mantem-proibicao-de-uso-distribuicao-fabricacao-e-comercio-de-lotes-da-ype “Anvisa mantém proibição de uso, distribuição, fabricação e comércio de lotes da Ypê — Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa”

[2]: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-05/anvisa-nega-recurso-e-mantem-proibida-fabricacao-de-produtos-da-ype?utm_source=chatgpt.com “Anvisa nega recurso e mantém proibida fabricação de …”

[3]: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/unilever-denunciou-suspeita-de-contaminacao-na-ype-a-anvisa-em-2025/ “Unilever denunciou suspeita de contaminação na Ypê à Anvisa em 2025 | CNN Brasil”