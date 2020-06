Apartamento explode em Jaguariúna e deixa duas mulheres feridas

Por volta das 5 horas da manhã dessa quarta feira, 10, um apartamento do condomínio Minha Casa Minha Vida, ficou destruído após uma explosão, causada por um vazamento no encanamento de gás, no Jardim Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna (SP).

Segundo apurado duas mulheres, mãe e filha, ficaram feridas e foram levadas ao Hospital Municipal com queimaduras leves. Outra moradora sofreu escoriações leves por conta do impacto da explosão, os moradores acordaram assustados com o barulho.

Os destroços se espalharam pela área externa do condomínio e foram parar na calçada. A Policia Civil irá investigar as causas da explosão.