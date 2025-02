Após 3 anos sem reajuste, Prefeitura dá aumento no reembolso do auxílio-transporte para estudantes

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse apoia os estudantes na sua formação profissional. Por isso, anunciou nesta semana, o aumento entre 11 e 32% no auxílio mensal, destinado para reembolso no pagamento dos custos de transporte a estudantes que frequentam cursos presenciais de ensino superior e profissionalizantes nas cidades da região.

O último reajuste, vale ressaltar foi realizado em 2022. No total, são cerca de 270 estudantes beneficiados pelo reembolso do transporte universitário, com um investimento mensal de aproximadamente R$ 68 mil.

O prefeito Ricardo Cortez ressaltou a importância do reajuste, “sabemos que não é fácil investir em uma formação universitária e que os preços anualmente sofrem aumento, por isso fizemos uma pesquisa na região para melhorar as condições dos estudantes, sabemos que investir em educação, é investir no futuro,” disse.

O auxílio transporte, consiste no reembolso mensal aos estudantes no valor de 50% do transporte, realizado mensalmente todo dia 20 de cada mês, com renovação feita de maneira semestral. O benefício atende a viagem feita à unidades de ensino nos municípios de Amparo, Campinas, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pedreira, Engenheiro Coelho, Holambra e Espírito Santo do Pinhal.