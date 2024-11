Após 30 anos, Cidade Nova Mogi Guaçu recebe 1,9 km de asfalto

Asfalto novo, sinalizado e com guias e sarjetas. A Administração Municipal vai finalizar, nesta semana, o serviço de sinalização de trânsito concluindo, assim, as obras de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica de seis vias do bairro Cidade Nova Mogi Guaçu, o antigo Limoeiro, na Zona Leste de Mogi Guaçu. A última etapa do trabalho foi executada na Rua Argino Mendes, sendo ela contemplada com 370 metros lineares de asfalto, além da implantação de boca de lobo, reconstrução do sarjetão situado no meio da via.

A obra, iniciada em junho de 2024, foi concluída em quatro meses, sendo esta mais uma etapa do maior programa de recapeamento asfáltico iniciado na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. “A comunidade desta região esperou mais de três décadas para ser beneficiada com a tão sonhada pavimentação. Que bom que, agora, esse sonho, se tornou realidade para os moradores desse bairro. Nós continuarem trabalhando com afinco, como quer o nosso prefeito”, comentou o prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel.

Pelo programa de recapeamento asfáltico, mais de 180 ruas e avenidas da cidade foram atingidas, sendo 174 delas com novo recape e outras 29 vias que receberam infraestrutura completa.

Nova Mogi Guaçu

Dentro do pacote de melhorias de mobilidade urbana que atingiu cerca de 1,9 km em ruas do Cidade Nova Mogi Guaçu também foi beneficiada a Estrada Policarpo Albino Canato, que recebeu novo pavimento asfáltico em 790,50 metros lineares de sua extensão. A estrada recebeu ainda a aplicação de massa asfáltica da nova infraestrutura do acostamento em 1.633,43 m² do lado direito no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu, além do serviço de drenagem e de instalação de galerias.

Outras vias contempladas do bairro foram a Rua Reinaldo da Silva Moreira com 200 metros lineares de nova malha e a Avenida Nova Mogi Guaçu com o recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluiu o entorno da praça, que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada. Também receberam nova infraestrutura a Rua Antonio da Silva Leme com 92 metros lineares de recapeamento asfáltico e a Rua Luiz de Souza Mello com outros 68,23 metros lineares de novo asfalto.