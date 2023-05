Após estreia vitoriosa, Vôlei de Artur Nogueira disputa 2º jogo do Campeonato da ADR nesta terça

Time adulto masculino jogará contra Mogi Guaçu, às 20h30, no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho

Após vitória no final de semana, o time masculino de vôlei de Artur Nogueira, apoiado pela Prefeitura, permanece firme no Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR). O segundo jogo acontecerá nesta terça-feira (09), no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, em Mogi Guaçu – contra o time da casa – a partir das 20h30.

Segundo a técnica Karoll Laranja, o time está animado com a disputa e permanece focado para o próximo jogo. “Amanhã entraremos em quadra ainda mais motivados após a vitória no final de semana durante a nossa estreia. Seguimos preparados e confiantes com essa competição e contamos com a torcida dos nogueirenses”, disse.

No sábado (06), os atletas da Associação Desportiva de Vôlei (ADV) do município estrearam no campeonato e fecharam o placar em 3 a 0 contra São João da Boa Vista. Sem chance para os adversários, os meninos pontuaram nos três sets, com as seguintes parciais: 1º set – 25 a 15; 2º set – 25 a 23; 3º set – 25 a 21.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém, desde 2009 o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.