Após pedido de moradores, Prefeitura investe na iluminação em mais de 50 locais públicos

Durante o mês de outubro, iniciativa atendeu necessidade de dezenas de moradores em Artur Nogueira

Em mais uma iniciativa em benefício da população, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Obras & Serviços, investiu na iluminação de mais de cinquenta locais públicos ao longo do mês de outubro.

As equipes realizaram colocação de braços, fios e luzes – iniciativa atende a necessidade de moradores, principalmente de áreas rurais, que pediram melhorias na iluminação pública.

O prefeito Lucas Sia (PSD) reforça o compromisso da gestão em ouvir e atender às solicitações da população. “A iluminação pública é essencial para garantir segurança e qualidade de vida aos moradores. Esse investimento demonstra que nosso objetivo está sendo cumprido, e que o povo nogueirense continua sendo prioridade para nós”, pontua o chefe do Executivo Municipal.

De acordo com o secretário de Obras & Serviços, Renato Carlini, e o responsável pela iluminação pública nogueirense Riquinho Milk, os locais atendidos foram inúmeros e estratégicos. A população nogueirense há muito tempo solicitava melhorias nesses pontos, e graças ao empenho da Administração Municipal, a equipe conseguiu atender à essa demanda importantíssima.

Confira alguns dos pontos que receberam braços, novos fios e iluminação:

– Rua Humberto Rossetti

– Rua Alberto Português (local nunca havia sido iluminado)

– Rua José Benedito Filho, ao lado do cemitério municipal

– Rua Rosa Arrivabene Rodrigues – Sacilotto 2

– Loteamento Chiste, no Bairrinho

– Em frente ao Pesqueiro Osvaldo Sia, no Bairrinho

– Vicinal do São Bento, em frente ao Sítio Jair Tagliari

– Estrada Rural São Bento

– Estrada Servidão Fazenda Velha, que liga a nova portaria da empresa Embrasa

– Praça entre a Rua Roberto Amaral Green e Boa Vista, ao lado da Pizzaria Pappitos

– Rua Almerindo de Sá, no bairro São João dos Pinheiros

– Avenida XV de Novembro

– Rua Onofre Filipini

– Rua Valdemar Augusto Hobs

– Rua Luciano Antônio Carmona