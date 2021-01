Aposentado comete suicídio em Santo Antônio de Posse

Um aposentado de 78 anos morreu após cometer suicídio na tarde de quinta-feira, dia 14, em Santo Antônio de Posse. O fato ocorreu na Vila Esperança onde o aposentado residia e foi encontrado já sem vida.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse, os Policiais Militares Lima e Maganha relataram que foram acionados via COPOM para comparecer no local dos fatos onde uma pessoa havia se suicidado.

Chegando ao local, os Policiais em conversa com o filho da vítima, ele relatou que ao chegar na residência encontrou seu pai enforcado na garagem da casa. De imediato ele solicitou ajuda de vizinhos e tentaram socorrer a vítima, porém quando a ambulância chegou no local, constataram que ele já havia entrado em óbito.

Os policias relataram ainda que a testemunha, lhes entregou uma carta encontrada por ele, a qual será apreendida neste ato. Comunicaram os fatos à Autoridade Policial signatária que determinou a presença da Perícia Técnica no local e uma equipe do Setor de Investigações, composta pelos Policiais Civis Agnaldo e Orlando.

Compareceu no local a Perita Criminal Ana Luiza e fotografa Mayara para a realização de perícia técnica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária Bom Pastor.