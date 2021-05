Aprenda a fazer Schnitzel e surpreenda sua mãe

Mais um dia das mães está chegando. Você já sabe o que dar de presente a ela? Que tal proporcionar uma experiência culinária incrível? Este prato é uma ótima pedida para o dia 9 de maio. A sugestão é dada por Penha, cozinheira do Tratterie Holandesa, da cidade de Holambra. Sob o comando do Chef Marcel Bijkerk, formado em culinária na Holanda, a cozinha do Tratterie foi onde a mineira Penha descobriu o talento com as panelas. Aos pouquinhos, foi aprendendo receitas e hoje faz parte do time de cozinheiros que deixa a cidade de Holambra com água na boca.

Crocante e suculento, o Schnitzel é um dos pratos mais famosos do sul da Alemanha e da Áustria. Parecido com o bife à milanesa brasileiro, ele também leva uma camada crocante de farinha e ovo. Curiosamente a origem deste prato se encontra na Grécia, tendo sido levado para a Península Ibérica por comerciantes árabes durante a Idade Média e posteriormente para a Itália, chegando na Áustria em 1857. O Wiener Schnitzel, primeira variação do prato feito com carne de vitela, tornou-se desde então a identidade gastronômica da Áustria.

Esse prato tem como acompanhamento salada de batatas, rodelas de limão e um tipo de geléia de groselha. A versão alemã é feita com filé de porco e leva como acompanhamento salada, batatas fritas, salada de batatas alemã ou o Bratkartoffeln (batata frita na gordura do bacon e bacon frito). Uma outra versão do Schnitzel é feita com peito de peru, mais saudável que a versão suína, porém não tão suculenta.

Historiadores dizem que a arte de “encapar” a comida surgiu no Império Bizantino no século 12, de onde teria sido levada para a Espanha e para a Itália. Em Veneza, teria nascido a moda de empanar pedaços de carne e outros alimentos com folhas de ouro. Em 1514, quando a prática foi proibida, os cozinheiros encontraram um substituto à técnica no empanado com migalhas de pão, que ganha um brilho dourado após a fritura. Siga as dicas da cozinheira Penha e presenteie sua mãe com este delicioso prato:

Schnitzel

Ingredientes

400 gramas de lombo de porco

3 ovos

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

3 colher de manteiga ou margarina

Modo de preparo

Bata o bife

Tempere com o sal e a pimenta do reino moído

Passe pela farinha de trigo e em seguida pelos ovos batidos

Depois passe pela farinha de rosca

Leve a frigideira ao fogo médio

Coloque as 3 colher de margarina ou manteiga para aquecer e coloque o Schnitzel pra fritar até ficar dourado

Sirva com fatias de limão, batata frita e molho tártaro

Se preferir, sirva acompanhado de arroz

Bom apetite

Dica extra: Molho Tártaro

1 cebola

1 tomate

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

1 pimentão verde

1 limão

Cheiro verde

3 colher de maionese

Modo de fazer :

Pique os pimentões bem picadinhos, assim como a cebola e o cheiro verde

Misture o limão, a maionese, o sal e pimenta do reino

Agora é só servir!

O restaurante Tratterie Holandesa está com um cardápio especial para o dia das mães. Confira os pratos e não deixe sua mãe perder essas delícias!

informações e reservas: (19) 3802-3004/9188-9927

www.tratterieholandesa.com.br

Rua Camélias, 317 – Centro, Holambra