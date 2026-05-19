Aprenda os caminhos da energia elétrica na Unidade Móvel Educativa da Neoenergia Elektro em Mogi Mirim

Unidade Móvel Educativa (UME) está aberta para aulas com experimentos diversos para pessoas a partir de 6 anos, na E.M.E.B Edna Fávero Choqueta

A Unidade Móvel Educativa da Neoenergia Elektro está em Mogi Mirim (SP) nesta semana. Até a próxima sexta-feira, 22 de maio, o público – a partir dos 6 anos de idade – poderá participar de aulas interativas sobre a geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, eficiência energética e realizar experimentos diversos. O caminhão está na EMEB Edna Fávero Choqueta, na Benedito da Cunha Campos, 55 – Jardim Nazareth, das 08h às 17h.

Por meio do projeto Aulas de Energia, a UME promove uma série de ações em prol da sensibilização do uso seguro e sustentável de energia elétrica para dar dicas no consumo de energia de forma interativa e tecnológica. No veículo, com acessibilidade para pessoas com necessidades específicas, os visitantes terão a oportunidade de conhecer todo o caminho da energia, desde a geração até as residências, e várias formas de otimizar o consumo dentro de casa.

A UME é um ambiente equipado com materiais interativos e o aprendizado acontece por meio de atividades lúdicas, como realidade aumentada, projeção mapeada, jogos e experimentos. O caminhão da Neoenergia Elektro está adaptado com modernas tecnologias para realizar atividades pedagógicas. O veículo dispõe de um avançado mecanismo eletrônico que permite a duplicação do espaço interno, por meio de um assoalho retrátil, transformando o lugar em uma sala de aula climatizada.

Através das atividades, os visitantes também podem conhecer como funcionam as usinas eólicas, solar e hidrelétrica e têm acesso a dicas de eficiência energética na “Casa Eficiente”. Essas iniciativas fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Serviço

Projeto Aulas de Energia em Mogi Mirim

Quando: até o dia 22 de abril

Onde: EMEB Edna Fávero Choqueta, na Benedito da Cunha Campos, 55 – Jardim Nazareth

Horário: 08h às 17h

Foto: Neoenergia Elektro / Divulgação