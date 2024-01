Aprovação Unânime das Contas do Prefeito de Cosmópolis Reforça Compromisso com a Responsabilidade Fiscal

Da Redação

O Prefeito de Cosmópolis, teve suas contas referentes ao ano de 2021 aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). A decisão, divulgada recentemente, destaca a gestão eficiente e comprometida com a responsabilidade fiscal, mesmo diante dos desafios enfrentados desde o início do mandato.

A aprovação unânime das contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo representa um reconhecimento da eficiência na administração dos recursos públicos e do comprometimento com a transparência e a legalidade. O prefeito destaca que esse resultado é fruto da transferência, responsabilidade e zelo pelos recursos públicos, bem como da defesa do interesse público, princípios que nortearam a maneira de trabalhar em favor da população cosmopolense.

O prefeito expressou sua gratidão à equipe que o acompanha, ressaltando o papel fundamental desempenhado por cada membro na construção de uma gestão eficiente. “Agradeço a toda minha equipe, que proporciona uma gestão eficiente e aprovada! Sem o trabalho conjunto e dedicado de cada um, não tivemos sucesso esse importante marco na administração municipal”, afirmou o prefeito.

A gestão do prefeito de Cosmópolis demonstra que, mesmo diante dos desafios financeiros significativos, é possível adotar medidas responsáveis ​​para equilibrar as contas municipais e promover o desenvolvimento sustentável. A aprovação unânime das contas representa, assim, não apenas um reconhecimento, mas também um estímulo para que a administração municipal continue trabalhando em prol do progresso e da qualidade de vida da comunidade.