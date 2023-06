Araguaína (TO) sedia 2ª etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2023

No dia 27 de junho, o frigorífico Friboi de Araguaína (TO) programa receber cerca de 270 animais Nelore para a realização de avaliações de carcaça na 2ª etapa nacional do 25º Circuito Nelore de Qualidade. Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), a iniciativa no estado tem o apoio da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT), Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

“Araguaína é uma cidade que tem na pecuária uma de suas principais atividades econômicas. Participar do Circuito Nelore de Qualidade 2023 significa se engajar em um processo de aprimoramento contínuo da produção de gado Nelore na região”, diz André Locateli, gerente executivo da ACNB.

Conhecida como a “Capital do Boi Gordo” devido à qualidade do gado produzido em Araguaína, os produtores da região investem em técnicas de seleção e melhoramento genético, o que resulta em animais Nelore de alto padrão. Além disso, a produção pecuária local contribui para suprir a demanda regional, reduzindo a dependência de importações.

“Esperamos que a 2ª etapa nacional do Circuito possa mostrar ainda mais a consistência da qualidade da carne Nelore do Tocantins. Uma vez que desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade genética da raça no Brasil”, relata Alexandre Bispo, presidente Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT).

Para 2023, a ACNB incluiu duas modificações para o Circuito Nelore de Qualidade. A primeira é a faixa de peso de carcaça em que os machos julgados recebem a pontuação máxima. Até 2022, os bovinos que pesassem de 18 a 25 arrobas recebiam nota 10. Em 2023, o limite mínimo para alcançar tal nota sobe duas arrobas. Agora, apenas as carcaças de machos que pesarem de 20 a 25 arrobas receberão a nota máxima. Os bovinos que pesarem de 18 a 20 arrobas receberão nota 9. Para as fêmeas, não há alteração: as que tiverem de 14 a 18 arrobas de peso seguem recebendo nota máxima na avaliação dos técnicos em cada etapa.

Outra novidade é a criação de prêmio específico para o Melhor Lote de Carcaça de Machos e/ou Fêmeas Terminado em Pastagens. Antes, a premiação era entregue apenas ao fim do campeonato, de forma nacional, na cerimônia de premiação do Nelore Fest. Agora, o reconhecimento será entregue em cada etapa.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Araguaína, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (63) 99107-8353 para falar com Lenoir ou (63) 99238-9395 para falar com Idamar. O lote mínimo exigido para participação é de 18 animais.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

· 18/07 – Friboi de Pontes e Lacerda (MT)

· 25/07 – Friboi de Porto Velho (RO)

· 01/08 – Friboi de Rio Branco (AC)

· 03/08 – Friboi de São Miguel do Guaporé (RO)

· 08/08 – Friboi de Água Boa (MT)

· 10/08 – Friboi de Andradina (SP)

· 15/08 – Friboi de Confresa (MT)

· 17/08 – Friboi de Colíder (MT)

· 24/08 – Frisa de Colatina (ES)

· 30/08 – Minerva Foods de Belén (PY)

· 05/09 – Friboi de Anastácio (MS)

· 06/09 – Friboi de Nova Andradina (MS)

· 12/09 – Friboi de Pimenta Bueno (RO)

· 14/09 – Friboi de Lins (SP)

· 19/09 – Friboi de Vilhena (RO)

· 21/09 – Friboi de Iturama (MG)

· 26/09 – Friboi de Ituiutaba (MG)

· 28/09 – Friboi de Alta Floresta (MT)

· 03/10 – Friboi de Pedra Preta (MT)

· 06/10 – Friboi de Mozarlândia (GO)

· 10/10 – Friboi de Senador Canedo (GO)

· 17 e 18/10 – Friboi de Barra do Garças (MT)

· 19/10 – Friboi de Campo Grande (MS)

· 23/10 – Masterboi de Canhotinho (PE)

· 25 e 26/10 – Frisa de Nanuque (MG)

· 31/10 – Friboi de Araputanga (MT)

· 01/11 – Friboi de Naviraí (MS)

· 09/11 – Fribal de Imperatriz (MA)

· 14/11 – Friboi de Redenção (PA)

· 16/11 – Frisa de Teixeira de Freitas (BA)

· 17/11 – Friboi de Santana do Araguaia (PA)

· 21/11 e 22/11 – Friboi de Diamantino (MT)

· 23/11 – Friboi de Marabá (PA)

· 28/11 – Friboi de Itapetinga (BA)

· 30/11 – Friboi de Campo Grande (MS)

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.