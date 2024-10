Arbitragem do atletismo paulista se destaca no cenário nacional

Destaque na briga por melhores tempos e conquistas, o atletismo paulista também se sobressai por seu trabalho na formação, capacitação e atualização técnica de seus árbitros. Afinal, graças a eles, as regras do esporte são seguidas, promovendo a justiça em todas as competições. A Federação Paulista de Atletismo investe forte nesse ponto e os resultados estão aí para mostrar que o caminho é correto.

Um exemplo claro ocorreu no último Curso Básico de Arbitragem, para pista/campo e corridas de rua, realizado no final de setembro, na ORCAMPI, em Campinas, ministrado por Guilherme José Guarini, árbitro da FPA. Foram 48 participantes de São Paulo, todos eles aprovados, e com notas expressivas, com três 10. Dados que confirmam a excelência do trabalho realizado.

“Temos uma grande demanda de provas ao longo do ano. Além das disputas de pista, temos agora mais corridas de rua com permits da FPA, que exigem a presença de árbitros. Felizmente, a procura também pela formação aumentou e temos de 4 a 5 cursos por ano. No último, todos os inscritos de São Paulo foram aprovados e com notas altas, o que nos deixa muito felizes”, destaca Guilherme.

Ele ainda ressalta a reciclagem dos árbitros. “Tão importante quanto a capacitação é a reciclagem. As regras mudam muito rápido e só nesses anos foram cinco alterações. Por isso, é preciso que todos sejam atualizados também e estamos sempre atentos para que isso aconteça regularmente”, completa Guilherme, que no ano passado ministrou o maior curso básico de arbitragem de atletismo do Brasil, com 109 participantes.

A diretora de arbitragem da FPA, Ellen Oliveira, reforça a preocupação da entidade no segmento, com investimentos nos cursos, treinamento intensivo no interior e estímulo a lideranças femininas da arbitragem paulista. “Trata-se de um trabalho bem dinâmico, no qual procuramos capacitar árbitros novos ou auxiliar na reciclagem dos quadros mais antigos. Também estamos dando oportunidades para todos, especialmente mulheres, para que possam evoluir dentro da modalidade”, ressalta.

Nesse processo, a parceria com clubes e associações tem sido muito significativa, possibilitando a participação de interessados de todo o estado. A IVCL/ORCAMPI, de Campinas, é um deles. Celso Ficagna, gestor do clube, destaca essa união.

“Nós aqui do IVCL/ORCAMPI acreditamos que só com parcerias é que o esporte e a educação podem se tornar realidade. E a FPA é desses parceiros que estão conosco. Seja através das competições e/ou nos cursos de formação, a parceria sempre deve acontecer. Tivemos recentemente a oferta de um curso de formação de árbitros, que para os nossos jovens é muito importante, porque podem adquirir novos conhecimentos e ter uma formação para novas oportunidades em suas vidas”, afirma.