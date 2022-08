Arena do Campano será inaugurada em 19 de agosto

A nova arena de areia para a prática de esportes do centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, se encontra em fase final de construção. Nesta semana, foram iniciados os serviços para a instalação da arquibancada, além da jardinagem e paisagismo A inauguração da arena está marcada para o dia 19 de agosto, uma sexta-feira. No dia seguinte, 20 de agosto, acontecerá a estreia do novo espaço, quando o Mogi Guaçu sediará a competição de vôlei de praia dos 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo.

O projeto da nova arena é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), sendo o serviço feito com recursos próprios juntamente a parceira da iniciativa privada e apoio das Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Obras e Mobilidade (SOM). Depois da disputa dos Jogos Regionais, a arena ficará para uso da comunidade e será utilizada para as modalidades de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach tênis.

“Na área em que havia um campo de areia, passará a ter três quadras para quatro modalidades, porque o futebol de areia possibilita o uso de traves móveis. O projeto também vai viabilizar a revitalização deste local com o intuito de promover a prática esportiva e bem-estar social”, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

Cenário

A arquibancada da arena será de concreto e tijolos e o entorno terá calçamento de piso intertravado permeável. O espaço também ganhará um quiosque de madeira com telhado romano para utilização de atividades diversas da população.

Para completar o cenário do novo espaço, serão plantadas 16 palmeiras, sendo 10 delas da espécie imperial e seis do estilo carpentaria e ainda plantas dos tipos: maranta charuto, alpinia vermelha, agave polvo, guaimbé, agapantos, seixas e grama esmeralda. O local ainda contará com quatro postes de iluminação de LED.

Entre as empresas parceiras que colaboraram com a obra estão o Big Bom Supermercados, Bueno Gestão Ambiental, Alumi Calderaria, Sâmor Produções, Will Tur, Viva Atacados de Plantas Ltda e Mineradora Caju.