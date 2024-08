Arena Freestyle Campinas será neste sábado, 31/08, no Parque Ecológico

A terceira etapa do Arena Freestyle Show será realizada no sábado, 31 de agosto, no Parque Ecológico de Campinas. Os ingressos estão disponíveis para a troca. Cada entrada para o evento de motociclismo pode ser trocada por três litros de leite do tipo longa vida (veja abaixo o endereço do ponto de troca).

O evento, que começa às 19h, vai reunir grandes feras da modalidade, entre eles, Fred Kyrillos, atual campeão do Arena Freestyle 2023, Jeff Campacci, campeão do Arena Freestyle 2022, Marcelo Simões, Diego Dias, Gian Bergamini, Pao Bergamini, Kleber Mazoni, Pedro Nougalli e Tatá Mello.

A competição é composta por confrontos e todas as manobras são avaliadas por jurados especializados. A programação oficial inclui também uma sessão de autógrafos com as estrelas da disputa. Somente a segunda etapa do ano, que foi realizada em Itaquaquecetuba, contou pontos para a disputa que tem Fred Kyrillos como líder, seguido por Diego Dias e Pedro Nougalli nas três primeiras posições.

O Arena Freestyle Show tem patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura Municipal de Campinas, pelas Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo; da Monster Energy; e copatrocínio da Kawasaki. O apoio é da revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Serviço:

Arena Freestyle Show 2024 – 3ª etapa Campinas

Data: 31 de agosto

Local: Parque Ecológico de Campinas

Ingressos: cada ingresso pode ser trocado por três litros de leite

Ponto de troca: Honda Japauto Motos (avenida Dr. Moraes Salles, 901, Centro)