ARES-PCJ reajusta tarifa de água e esgoto em Artur Nogueira

A tarifa de água aplicada pelo Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) será reajustada. A resolução da Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ) foi emitida no dia 31 de maio e entrará em vigor a partir de julho de 2022. O reajuste de 23,38% será aplicado em todas as categorias e faixas de consumo no município.

A Lei Federal 11.445/2007 estabelece que a definição e reajuste das tarifas e preços públicos desses serviços é função do órgão responsável pela regulação e fiscalização dos serviços, função que foi delegada à ARES-PCJ pelos municípios associados como Artur Nogueira.