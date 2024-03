Arrancada da Saúde: faltas chegam a 25% dos exames e procedimentos agendados

A segunda edição da Arrancada da Saúde, promovida pelo Departamento Municipal de Saúde de Holambra, tem registrado alta incidência de faltas: a cada 4 agendamentos feitos para mutirões de exames, procedimentos dermatológicos e cirurgias oftalmológicas de baixa complexidade, 1 é cancelado por ausência do paciente beneficiado.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, esse dado é extremamente preocupante. “25% dos atendimentos agendados não estão sendo realizados em função do não comparecimento do morador”, ressaltou. “É um número muito alto de falta sem justificativa. Muitos vão até a Policlínica Municipal, retiram o pedido, marcam transporte e, no dia agendado, simplesmente não aparecem”.

Segundo ele, esse é um problema que prejudica a dinâmica do sistema de saúde, uma vez que muitas pessoas que se encontram nas filas acabam perdendo vagas para pacientes que marcam horário e que não aparecem. “Pedimos a colaboração da população neste sentido. Se houver alguma situação que impeça o paciente de comparecer, é fundamental que ele comunique o Setor de Regulação antecipadamente para que outra pessoa possa ser contemplada”, disse. O telefone, para estes casos, é o (19) 3802-1555.

A Arrancada da Saúde teve início em 29 de janeiro e segue até o final de abril. Moradores que possuem pedido de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea, eletroneuromiografia ou que aguardam a realização de cirurgias oftalmológicas e dermatológicas de baixa complexidade estão sendo procurados pelo Setor de Regulação para o agendamento dos procedimentos. Para isso, é necessário que os pacientes mantenham o cadastro junto à unidade de saúde do bairro atualizado.

Do início da ação até o dia 29 de fevereiro, a Saúde marcou 315 tomografias computadorizadas, 263 ressonâncias magnéticas e 172 eletroneuromiografias. Também agendou 62 colonoscopias, 80 exames oftalmológicos e 120 audiometrias. Serão, ainda, realizadas durante o mês de março 45 espirometrias, 12 polissonografias e 27 urodinâmicas, além de 10 cirurgias de catarata e 20 de pterígeo.

A ação ocorre em unidades de referência da região e em serviços consorciados e já habilitados pelo Cismetro. Para a utilização da assistência ambulatorial de saúde do município é necessário apresentar o Cartão Cidadão ativo.