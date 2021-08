Arte do Boxe agita o mundo das lutas neste sábado

Mais um final de semana especial para os amantes das lutas. Neste sábado (21) acontece a quarta edição do Arte do Boxe. O evento será realizado no Clube Mogiano, aqui em Mogi Mirim, e terá cinco lutas no card preliminar e sete no principal. Além das disputas, a presença especial de uma lenda: Eder Jofre.Sob um rígido protocolo, que inclui testagem e outras normas sanitárias em nível de alto rednimento, a competição acontecerá sem público.

Porém, será transmitida em nível nacional. O card preliminar terá início às 16h e será exibido no canal oficial do BandSports no YouTube. Já o card principal terá início às 19h, com transmissão exclusiva do canal de TV do BandSpors

A orgaização do projeto Arte da Luta, com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer. Serão três disputas de título sul-americano pela FECONSUR (Federación Continente Sur) WBC (World Boxing Council).Um desses cinturões em disputa terá um dos mogimirianos do card. Pedro Guilherme dos Santos, o Magrelo, que é campeão brasileiro na categoria super-leve até 63.503kg, vai enfrentar Adauto Silva dos Santos, da equipe Zé Conceição, de São José dos Campos (SP).

O confronto do boxeador do projeto Arte da Luta será em 10 rounds.

Outro atleta a disputar um título sul-americano, mas na categoria super-médio, até 76.204kg, é Yamaguchi Falcão. Este é um dos grandes nomes do evento, já que conta, no currículo, com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ele enfrenta Gilberto Pereira dos Santos, o Yoruba, de Goiânia (GO).

Brasileiros

Além das disputas continentais, cinco títulos brasileiros estarão em jogo. Entre estas lutas, na categoria meio-pesado, até 79.379kg, mais um atleta do projeto Arte da Luta. Matheus da Silva, detentor desse título, fará sua defesa contra Bruno César, o The Hunta, que representa a equipe Leandro Rufino, de Sorocaba. O combate será uma revanche já que, em 19 de outubro de 2019, eles se enfrentaram no Clube Mogiano e Matheus levou a melhor.A organização também destaca a presença de Guto Inocente, outro atleta mundialmente conhecido, que disputará o cinturão brasileiro dos pesos-pesados, para atletas com mais de 101,605kg. Ele tem passagem em grandes eventos como UFC, Glory e WGP

Eder Jofre

O Arte do Boxe terá a presença de Eder Jofre. Nascido em São Paulo, em 26 de março de 1936, o Galo de Ouro é um ex-pugilista brasileiro, que alcançou três títulos mundiais de boxe, sendo campeão peso-pena pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), e campeão do peso-galo pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC) e pela NBA (National Boxing Association), posterior Associação Mundial de Boxe (WBA). Lutava, quando amador, pelo São Paulo Futebol Clube, sua agremiação do coração e está no “Hall da Fama” do boxe, localizado na cidade de Canastota, nos Estados Unidos, desde 1992.

Jofre ainda foi considerado, por especialistas de boxe do mundo inteiro, na revista especializada em boxe “The Ring”, como o “melhor pugilista da década de 1960”, à frente de Muhammad Ali, que ficou na segunda colocação.“Segundo informações passadas pelo CNB (Conselho Nacional de Boxe), não consta em seus registros outro evento com tamanha importância, com tantos títulos em disputa. Estamos trabalhando muito para que tenhamos o boxe profissional brasileiro em seu devido lugar, com seu devido valor”, afirmou Márcio Evandro Ribeiro, organizador da competição. Os mogimirianos lutarão no card principal, sendo que Pedro lutará a terceira (nona do dia) e Matheus a quinta (11ª do dia).