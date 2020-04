Artesã doa máscaras para entidades filantrópicas e vende cada uma por R$ 6,00 para particulares.

Obrigada a suspender as aulas de artesanato em respeito ao confinamento social necessário para evitar a propagação do coronavírus, a artesã Edna Onaga decidiu utilizar o seu espaço, o Ateliê das Artes, localizado no jardim Flamboyant, próximo ao Shopping Iguatemi Campinas, para produzir máscaras de tecidos e doar para as entidades assistenciais de Campinas. Juntamente com amiga e vizinha Denilze de Barros Ricciardelli, ela tem utilizado o seu estoque de tecidos, com os quais normalmente produzia e ensinava a produção de caixas decorativas, para costurar máscaras de proteção para a boca e nariz a fim de doá-las para as instituições que as necessitam.

A primeira remessa, de 70 máscaras, foi doada ao CRAMI – Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, na Vila Brandina, em Campinas, que já solicitou outras 40 para os seus funcionários e assistidos. Outras 80 unidades foram para o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas da AFASCOM- Associação Franciscana de Assistencial Social Coração de Maria, que atende moradores de rua. Também estão na fila para serem atendidos os colaboradores e assistidos do MAE (Movimento Assistencial Espírita) Maria Rosa, que recebe diariamente cerca de 450 pessoas, dos quais 200 idosos, em seus programas sócio-educativos, no Jardim Campineiro, e a Sênior Vit, com sede no bairro Nova Campinas, que desenvolve um trabalho dedicado aos idosos, pessoas com Alzheimer e outras demências.

A artesã tem dado preferência em utilizar tecidos 100% algodão com estampas alegres e coloridas, para proporcionar maior leveza no seu uso. Com a finalidade de repor os estoques, principalmente de tecidos, Edna Onaga tem cobrado apenas R$ 6,00 pelas máscaras de proteção das pessoas que não trabalham ou não são assistidas pelas instituições. Assim, um número maior de pessoas pode ser atendido. As encomendas devem ser feitas pelos telefones (19) 99796-5934 (Edna) ou 19 99194-1166 (Denilze).