ARTHUR E LUCAS VOLTAM DO BRASILEIRO COM MELHORES TEMPOS DA VIDA

Nadadores encararam o Brasileiro Infantil, realizado de 12 a 16 de julho, em Uberlândia (MG)

A Academia Free Play Sports teve dois nadadores no Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno 2022 – Troféu Ruben Dinard de Araújo. A competição foi realizada entre os dias 12 e 16 de julho no Praia Clube, em Uberlândia (MG). Lucas Morari Donegá e Arthur Carvalho foram os atletas da equipe mogimiriana. Eles foram acompanhados pelo coordenador da Free Play, Ricardo Antônio Martiniano.

A presença no Brasileiro foi garantida após a obtenção de índices durante a temporada. Lucas se garantiu entre os 15 melhores nadadores do Brasil na Infantil 2 (nascidos em 2008) nas quatro provas em que nadou. Ele foi o 11º nos 200 metros nado peito (com 2min44seg38), o 13º nos 400 medley (com 5min12seg21) e nos 200 borboleta (com 2min25eg81) e o 14º nos 200 medley (com 2min26seg23).

Com os resultados ele garantiu 14 pontos para a Free Play na classificação geral. Já Arthur foi para a piscina do Praia Clube três vezes. Nos 100 borboleta ele foi o 32º colocado (com 1min10seg57), nos 100 livres foi o 38º (com 1min03seg26) e nos 200 livres foi o 46º (com 2min25seg40).

“Foi um Brasileiro de altíssimo nível, muito competitivo. Tanto o Lucas quanto o Arthur nadaram para os melhores tempos da vida e este é sempre um ponto a ser ressaltado. Não sentiram a pressão a mostraram evolução, que é o que esperamos deles”, frisou Martiniano.

A Free Play terminou a categoria infantil 2 do torneio nacional na 26ª posição, com 14 pontos. Na geral, o título ficou com o SESI-SP, seguido por Flamengo e Grêmio Nautico União.

A próxima competição na agenda da equipe é o Campeonato Paulista Junior e Sênior de Natação de Inverno – Troféu Salvador Granieri Sobrinho. O evento será de 12 a 14 de agosto no Clube Internacional de Regatas, em Santos (SP).

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.