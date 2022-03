Artilheiro do Paulistão, Ronaldo tem acerto encaminhado com o Novorizontino para a Série B

Atacante também teve oferta da Ponte Preta, mas já estava em conversas avançadas com o Tigre

O bom desempenho no Campeonato Paulista abriu portas para o atacante Ronaldo.

Artilheiro da elite estadual até aqui, com nove gols pela Inter de Limeira, ele se valorizou no mercado e deve disputar a Série B do Brasileiro na sequência da temporada. O Novorizontino é o provável destino do jogador.

Em alta, Ronaldo também chegou a despertar interesse da Ponte Preta, mas já tinha conversas avançadas com o Tigre quando recebeu a oferta do clube campineiro.

Ronaldo tem nove gols pela Inter no Campeonato Paulista — Foto: Júlio César Costa/Ag. Paulistão

Com um problema muscular, ele não participou da última rodada da primeira fase, contra o Santo André – a Inter tinha chance de classificação às quartas de final, e também não deve atuar diante da Ferroviária, nesta sexta-feira, pelo Troféu do Interior.

A tendência é que a situação de Ronaldo seja oficializada ao fim da participação da Inter no Troféu do Interior. O Novorizontino já “tirou” do clube de Limeira o CEO Thiago Gasparino.

Outros nomes do elenco alvinegro, como o zagueiro Matheus Mancini e o lateral-direito Celsinho também podem ir para o Tigre. Apesar de rebaixado no Paulistão, o Novorizontino tem a Série B como atrativo na sequência da temporada, enquanto a Inter vai disputar a Série D do Brasileiro.

Aos 30 anos, Ronaldo foi revelado na Portuguesa e passou por Guarani, Ituano, Botafogo, São Bento, Botafogo-SP, Santo André, Sport e Avaí, entre outros, além de experiências internacionais no Japão e também na Malásia.