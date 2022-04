Artur Nogueira 73 anos: “Artur Fest” reunirá food truck, espaço kids e shows ao vivo

Evento acontece de 07 a 10 de abril, com direito a cervejarias com mais de 30 rótulos, assadores BBQ, hambúrgueres, brinquedos e muita música

O final de semana de 07 a 10 de abril promete agitar Artur Nogueira. Isso porque, a cidade sediará o “Artur Fest”, com serviços de food truck e shows ao vivo. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e integra as celebrações de 73 anos de emancipação do município.

Com entrada gratuita, o “Artur Fest” acontecerá na Lagoa dos Pássaros e promoverá momentos inesquecíveis entre família e amigos. Serão diversas as opções gastronômicas: quatro cervejarias com mais de 30 rótulos; assadores BBQ (torresmo de rolo, costela defumada e outros cortes de American BBQ); Hambúrguer Artesanal; Hambúrguer na Parrila Argentina; dentre outros veículos de Food Truck.

Além disso, a programação contará com encontro de Air Cooled e show de Wheeling com Equipe Grumita.

O secretário de Cultura, Renato Carlini, revela que o festival contará ainda com um Espaço Kids, acompanhado de monitores especializados para prestar atendimento aos pequenos, e equipado com cama elástica, pula-pula, piscina de bolinha, além de um circuito de minis carros motorizados.

“Será um evento para todas as idades, com atrações incríveis e muita comida boa. Artur Nogueira merece comemorar seus 73 anos de história em grande estilo”, frisou Carlini.

Além de promover uma culinária diversificada, o “Artur Fest” receberá shows ao vivo durante os quatro dias de evento. A festividade promete ter muita música de qualidade, e faz parte da contrapartida dos artistas nogueirenses que foram beneficiados com recursos da Lei Aldir Blanc.

CRONOGRAMA

• DIA 7, a partir das 18h

Food truck, encontro de Air Cooled e show de Wheeling com Equipe Grumita

Cultura Rock especial “Aniversário de Artur Nogueira” com as bandas Look Your Horizon e Into The Void (Tributo Black Sabbath) às 20h

• Dia 8, das 18h às 23h

Bandas Keep on Rock e Casa das Máquinas (lançamento do LP)

• DIA 9, a partir das 12h

Apresentação de bandas e DJs e Banda Alpha (18h), Divik (20h) e Banda Trilha Zero (22 h)

• DIA 10 – Dia do Aniversário de Artur Nogueira

Ato Cívico na Praça do Coreto às 8h

Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Projeto Retreta com participação especial Edu Falaschi (ex-vocalista do Angra) e Derico Sciotti sob regência do maestro Ricardo