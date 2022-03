Artur Nogueira 73 anos: inscrições para 17º Campeonato de Pesca começam nesta terça

Prefeitura esclarece como participar e onde se inscrever

Após dois anos sem ser realizado devido à pandemia da Covid-19 e em sua 17ª edição, o Campeonato de Pesca “Vardo Correa” promete reunir centenas de pescadores este ano em Artur Nogueira. Programado para acontecer em 17 de abril, as inscrições para o tradicional evento se iniciam já nesta terça-feira, dia 22 de março, em três estabelecimentos da cidade.

O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Cultura e Turismo.

Segundo o secretário da pasta Renato Carlini, o campeonato acontecerá na Lagoa dos Pássaros e integra o calendário de celebrações dos 73 anos de Artur Nogueira. Ao todo, 300 duplas poderão se inscrever até o dia 09 de abril ou até a capacidade das vagas ser atingida. “Estamos preparando um campeonato de pesca para toda a família. Ficamos felizes de poder retomar essa tradição em comemoração ao aniversário do município”, Carlini.

Para garantir a participação na competição, cada dupla deverá doar 1 lata de óleo de cozinha, 1 litro de leite e 5 kg de arroz. Os alimentos serão entregues ao Fundo Social da cidade e, posteriormente, destinados às famílias atendidas por programas sociais.

Os interessados poderão se inscrever em um dos três locais a seguir: 1) Agro&Pesca Laranjeiras, localizada na Avenida Santo Dumont, 1370, no bairro Laranjeiras; 2) Sobrado da Pesca, localizada na Rua Floriano Caetano, 109, no bairro Vila Rodrigues; e 3) Traia Pesca, localizada na Rua 15 de Novembro, 530, no Centro.

REGRAS DO EVENTO

O Campeonato de Pesca terá início logo pela manhã, às 11h, com o sorteio dos pesqueiros. A competição, no entanto, terá inicio às 13h, com término previsto às 17h30. As premiações serão destinadas às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° posição, cuja classificação dependerá da quantidade de quilos pescados. Ou seja, as duplas com maiores pesos conquistarão o pódio.

No dia, os pesqueiros deverão apresentar um documento com foto para comprovação da inscrição, e a falta de um dos participantes acarretará no cancelamento da mesma. Além disso, cada pesqueiro poderá utilizar até duas varas de mão, com altura máxima de 4,50 metros.

A organização reforça que é proibido o uso de carretilha ou molinete, trempes, chuveirinho ou mais de um anzol em cada vara. Já a linha não poderá ultrapassar o tamanho da vara, sob o risco da dupla ser desclassificada caso descumpra uma das regras.

A dupla que juntar peixes com outros pescadores será automaticamente desclassificada.