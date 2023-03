Artur Nogueira amplia vacina bivalente para gestantes e puérperas

Aplicação em novo grupo começa a partir de segunda-feira (20), nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, ampliará a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para gestantes e puérperas, a partir da segunda-feira (20). As doses estarão disponíveis nas salas de vacina do Espaço Mãe e Filho e da UBS Terezinha Vicensotti.

Nesta primeira fase, a vacinação é voltada aos idosos acima de 60 anos; pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILPI’s) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos a partir de 12 anos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; e gestantes e puérperas.

A coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Milena Sia Perin, explica que a vacina bivalente garante maior proteção, uma vez que ela combate as subvariantes da ômicron – com maior poder de contágio.

Vale destacar que, independente de pertencerem ou não aos grupos de riscos liberados, só poderá receber a vacina bivalente quem tomou pelo menos duas doses das vacinas anteriores.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Espaço Mãe e Filho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos

UBS Teresinha Vicensotti

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h

Sob livre demanda

Primeiras, segundas, e doses adicionais

Grupos: crianças, adolescentes e maiores de 18 anos