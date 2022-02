Artur Nogueira divulga dados referente ao número de contágio por Covid-19 na Cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informa que na data de 10.02.2022 apresentou alteração no boletim oficial de COVID-19, com 71 (Setenta e um) casos positivos que foram considerados CURADOS após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde, 06 (Seis) casos de SUSPEITOS novos, 46 (Quarenta e seis) casos POSITIVOS novos e 85 (Oitenta e cinco) casos NEGATIVOS de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeitas.

Os dados contidos neste boletim diário informativo são passíveis de eventual divergência ao comparativo numérico dos dados do SEADE- Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, levando em consideração variação atípica de dados decorrente do processamento nas ferramentas online de registros de casos COVID19 do governo do estado, assim informado no site oficial SEADE.

CASOS POSITIVOS: 46 notificações de positivos novos , divididos em; 22 casos femininos e 24 casos masculinos, que realizaram exames de teste rápido (antígeno – anticorpo) ou RT-PCR para SARS COV2 com resultado positivo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Na faixa etária de:

0-20 anos: 18 casos

21-40 anos: 15 casos

41-60 anos: 10 casos

Maiores de 60 anos: 03 casos

Casos negativos: 85 sendo de notificações de casos novos negativos, divididos em; 50 casos femininos e 35 casos masculinos, que realizaram exames de teste rápido (antígeno – anticorpo) ou RT-PCR para SARS COV2 com resultado negativo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Na faixa etária de:

0-20 anos: 14 casos

21-40 anos: 45 casos

41-60 anos: 23 casos

Maiores de 60 anos: 03 casos

Ressaltamos que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.

BOLETIM DIÁRIO PARA CORONAVÍRUS 10/02/2022

PROTOCOLO DIÁRIO DE DADOS OFICIAIS DE COVID 19 EM ARTUR NOGUEIRA – SP

CASOS SUSPEITOS – AGUARDANDO RESULTADO DE EXAME = (120)

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: (120)

EM INTERNADO EM HOSPITAL LOCAL: (0) UTI: (0) ENFERMARIA: (0)

EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO: (0) UTI: (0) ENFERMARIA: (0)

ÓBITO SUSPEITO (0)

CASOS POSITIVOS: ADOLFO LUTZ/ PARTICULAR = (8490)

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR: (536)

EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL LOCAL: (0) UTI: (0) ENFERMARIA: (0)

EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO: (3) UTI: (1) ENFERMARIA: (2)

CASOS CURADOS: (7800) ÓBITOS: (151) CASOS NEGATIVOS: (24897)

INTERNAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA

PACIENTE: 0 A 20 ANOS = 0

PACIENTE: 21 A 40 ANOS = 0

PACIENTE: 41 A 60 ANOS = 1

PACIENTE: ACIMA DE 60 ANOS = 2