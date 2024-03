Artur Nogueira estreia na Taça EPTV de Futsal nesta segunda

Disputa terá início às 20h45 e time nogueirense joga em casa, contra Limeira

O time de futsal de Artur Nogueira entra em quadra nesta segunda-feira (18), em uma partida contra Limeira. O jogo terá início às 20h45 e o time de peso está preparado para buscar a vitória. A equipe é mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

A estreia acontecerá em casa, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues (Itamaraty. Na primeira fase do campeonato, Artur Nogueira também jogará contra Engenheiro Coelho, e as informações sobre as próximas disputas já foram divulgadas pelo Conselho Executivo da 10ª Taça EPTV De Futsal.

O responsável pela pasta, Caio Rodrigues, ressalta a competência dos meninos. “Com um time formado por jogadores talentosos, Artur Nogueira tem tudo para se destacar em mais uma edição do campeonato. Contamos com a torcida de todos”, diz.

PRIMEIRA FASE

Dia 18 de março (segunda-feira)

Artur Nogueira X Limeira

Horário e local: 20h45, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues – Itamaraty

Dia 01 de abril (segunda-feira)

Artur Nogueira X Engenheiro Coelho

Horário e local: 20h45, no Ginásio Poliesportivo Mario Covas – Engenheiro Coelho

CONHEÇA OS ATLETAS

Dirigentes:

Vagner Catão – Técnico

Sandro Sacilotto – Auxiliar técnico

Fabio Rinaldo Duzzi – Preparador físico

Rodrigo Pinheiro – Diretor

Paulo Henrique de Souza – Diretor

Jogadores:

Allan Victor da Silva Stachuk – Ala

Breno Vinicius Lourenço – Ala/Fixo

Carlos Vinício Rodrigues Domingues – Ala/Fixo

Clemilson Lima Fermino – Pivô

Cristiano Soares Santana – Goleiro

Eduardo Oliveira Caetano – Ala

Gabriel da Silva Souza – Ala

Gabriel Ykaro Lima Rosa – Ala

Genésio Alves Junior – Ala

Gustavo Henrique da Silva Leite – Fixo

João Vitor Lima da Silva – Goleiro

Luiz Gustavo De Oliveira Araújo – Ala

Matheus Henrique Batista – Pivô

Moises Ferreira da Silva – Pivô

Pablo Victor Ribeiro Andrade – Ala

Rafael Rodrigues Martins – Ala

Rian Lima Teixeira – Fixo/Ala

Wesley Ferreira Dos Santos – Ala/Fixo